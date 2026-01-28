台中市114年第4季 公司與商業登記家數雙成長

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市經濟發展局今天公布，114年第4季台中市在公司與商業登記家數、資本額等8項主要經濟指標中，有5項奪6都第1，其中公司與商業登記家數都較113年同期成長。

市府經濟發展局依據經濟部最新公布的114年第4季統計資料指出，台中市在公司與商業登記家數、資本額等8項主要經濟指標中，共有5項奪6都第1。

經發局長張峯源表示，台中市114年第4季相較上一年同期，公司登記家數增加3163家，公司登記資本額成長率7.16%。

在商業登記方面，張峯源指出，第4季商業登記家數增加3115家，商業登記資本額成長新台幣9.12億元，成長率達3.52%。

張峯源進一步分析，台積電持續深化台中布局，在中科興建4座1.4奈米先進製程新廠，去年10月正式動工，投資金額高達新台幣1.5兆元，預計116年底前完成風險性試產、117年下半年量產，進一步鞏固台中作為全球先進製程重鎮的地位，也帶動供應鏈企業擴大投資。

會展經濟也將成為帶動台中經濟成長的重要引擎，經發局表示，台中國際會展中心自去年10月21日以「台灣國際五金工具博覽會暨五金工業展」啟動試營運以來，已辦理3檔大型展覽，累計觀展人次突破24萬。日前落幕的「百工百業博覽會」4天展期更促成近5億元消費佳績，展現會展經濟強勁帶動效應。

此外，經發局指出，去年底落幕的「2025台中購物節」再創新高，登錄金額達374億元，較上屆成長逾20億元，平均每日登錄金額超過6億元，持續蟬聯全國第一，會展經濟與購物節雙引擎齊發，持續為百工百業注入實質景氣活水，推動台中經濟穩健向前。（編輯：李錫璋）1150128