台中市114年醫療器材稽查 121件違規、裁罰逾525萬元

台中市食品藥物安全處公布114年度醫療器材稽查成果，全年共查獲121件違反《醫療器材管理法》案件，累計裁罰金額超過新台幣525萬元，違規態樣中，以未取得醫療器材販售許可，卻透過網路平台銷售醫療器材的「無照醫材商」最為常見，占比最高，市府表示，將持續強化網路監控與稽查力道，並提醒民眾網購醫療器材時務必提高警覺。

食安處統計分析，114年度違規案件中，「無照醫材商」共58件，裁罰金額達184萬5,000元，此類違規多為未取得醫療器材商販賣業許可，即在網路平台販售OK繃、碘伏棉簽、隱形眼鏡盒等醫療器材。其次為「未經許可擅自輸入或製造醫療器材」，共查獲21件，裁罰92萬5,360元；依法規定，醫療器材於製造或輸入前，須完成查驗登記並取得許可證。第三名則是「未依規定以通訊交易方式販售醫療器材」，共16件、裁罰67萬元，顯示部分業者對網路販售相關規範仍有不足之處。

食安處指出，醫療器材屬於高度管理商品，依法僅能由具備販售許可的醫療器材商或藥局販售，即使透過網路通路，也僅限第一等級醫療器材及公告的19類第二等級品項，隱形眼鏡、低周波治療器等產品，均不得於網路平台販售。此外，業者須依「通訊交易通路販售醫療器材之品項及應遵行事項」，於販售頁面完整揭示產品與業者資訊，供消費者查閱。廣告管理方面，食安處也強調，醫療器材廣告須經主管機關核准，一般商品不得宣稱具醫療效能，違規者將依法裁處，以避免誤導消費者並降低使用風險。

食安處呼籲，民眾選購醫療器材時可遵循「醫材安心三步驟」，首先是確認販售業者是否合法、檢視產品包裝是否載明衛福部核准的許可證字號、依照說明書正確使用產品，食安處並提醒業者，從事醫療器材販售、輸入或製造前，應先取得相關許可，並確認產品是否得於網路通路販售。