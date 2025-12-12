台中市115年度總預算三讀通過 中市府感謝議員支持、邁向更宜居城市

wm20251211210208214467

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市議會今（11）日審議通過台中市政府115年度總預算案三讀會，由議長張清照主持，市長盧秀燕率各局處會首長列席備詢，經議事組人員宣讀審查結果及確認出席議員無異議後，張議長宣布三讀通過，為明年市政推動奠定穩健基礎。

市府指出，將依照議會決議與三讀通過的法定預算辦理，感謝全體議員支持與鞭策，市府會持續努力推動市政。

台中市政府主計處表示，本年度歲入預算總額為1,836.67億元，歲出預算總額為1,980.05億元；附屬單位預算部分，收入為902.79億元、支出為869.14億元。

主計處說明，經議會審議後，歲入部分(含收入)刪減6億元(含附屬單位預算)，項目由市政府自行調整。歲出部分(含支出)刪減6億元(含附屬單位預算)，其中歲出照委員會審查意見刪減16萬元，其餘刪減項目由市政府自行調整，歲入歲出差短請市政府自行調整彌平，千元進位部分授權市政府自行調整，歲出預算凍結數6億7,220萬5,110元，請市政府確實依附帶決議辦理。

主計處指出，115年度預算重點聚焦重大建設、交通提升、社福擴充與教育環境優化。主要編列項目包含台中捷運藍線建設及用地取得、寶貝咱ㄟ囝仔政策相關計畫（台中愛胎萬、台中有鈣讚、台中尚泳）、北屯第14期重劃區崇德十九路延伸與崇德殯儀館改建工程、全民運動及賽會環境提升、老人健保自付額補助、中低收入老人生活津貼、教育用電與路燈電價補助、新建校舍與營養午餐採用可溯源食材，以及社會住宅新建計畫等重大民生與建設項目。

市府終以「打造幸福城市」為施政核心，面對市政需求多元、資源有限的情況下，更需精準配置財政，兼顧民生照顧、交通建設、都市發展與教育文化投資。未來將持續推動重大建設、提升公共服務品質，讓台中成為更宜居、更具活力的城市，帶給市民更好的生活環境。