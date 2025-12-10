台中市115年度總預算案二讀通過，歲入歲出刪減6億、凍結6億。（圖：中市府提供）

台中市議會定期會今天（10日）審議市府115年度總預算案，歲入1,836.67億元，歲出1,980.05億元，二讀通過歲入刪減6億元，項目由市府自行調整。歲出部分刪減6億元，其中，歲出照委員會審查意見刪減16萬元，其餘刪減項目，由市政府自行調整，歲入歲出差短請市府自行調整彌平。

台中市政府今年9月9日先送出明年度總預算案暫訂版，15日納入較完整的中央補助款，再送出115年度總預算案完竣版，歲入1836.67億元，歲出1980.05億元，差短143.38億元，以賒借收入彌平。市議會經過各委員會審議及聯席審查，今天進行二讀會。審議過程中，何文海等多名民進黨議員關切文山焚化廠汰舊換新案，爐體興建耗資逾94億元，要求市府必須做環境影響差異分析，才能動工。國民黨議員劉士州則認為環境差異分析當然要做，但現在垃圾與廚餘去化問題嚴重，地方迫切期盼文山焚化廠興建工程越快越好，不該被環差綁住。

市長盧秀燕表示，年底動工的部分是先期工程，主要是拆除舊爐並搭建臨時辦公室，並不涉及新建新爐。環保局長吳盛忠解釋，一定會做環差分析，由得標廠商負責，新計畫使用的技術較先進，對環境的影響更小，有信心通過環差分析。議長張清照則裁示文山焚化爐興建要有環差分析，列入議事紀錄。

另外，國民黨議員陳本添認為垃圾塞車問題嚴重，要求市府說清楚明年廚餘去化計畫。民進黨議員陳俞融、陳淑華等人要求凍結警察局公關與媒體宣傳預算，並重申市府應該省下購物節的經費，普發現金給市民。

經過黨團協商，議長張清照宣布，台中市政府明年度總預算及附屬單位預算案和綜計表二讀通過數，歲入刪減6億元，具體項目由市府自行調整，歲出刪減6億元，其中16萬元是教育文化委員會刪除的新聞局一般業務費，剩下數目由市府自行調整，並凍結6億7220萬元，等市府向議會專案報告後才能動支。（寇世菁報導）