台中市115年度總預算案二讀通過 歲出1980億元刪除6億、凍結6億

圖說；市議會進行115年度總預算二讀會，市議員陳俞融、陳淑華等人要求凍結警察局公關與媒體宣傳預算。

〔民眾網諸葛志一臺中報導〕台中市115年度歲入預算總額1836.67億元，歲出預算總額1980.05億元，市議會定期會10日進行115年度總預算二讀會，會中通過歲出、歲入分別刪除6億元，其中歲出部分，除了新聞局一般業務費刪除16萬元，其餘項目由市政府自行調整。

台中市府115年度歲入預算總額1836.67億元，歲出預算總額1980.05億元，歲入歲出差短143.38億元；另附屬單位預算案規模為收入902.79億元，支出869.14億元，收支賸餘為33.65億元。

在審議過程中，藍綠議員爭論項目之一是文山焚化廠重建案，經政黨協商，爐體須通過環境影響差異分析方可動工。

除了文山焚化廠重建案，藍綠議員各自針對不同預算發表意見，國民黨議員陳本添認為垃圾塞車問題非常嚴重，藍營對預算挺到底，但市府要說清楚明年的廚餘去化計畫。民進黨議員陳俞融、陳淑華等人要求凍結警察局公關與媒體宣傳預算，並重申市府應該省下購物節的經費，普發現金給市民。

經過黨團協商，議長張清照宣布，台中市政府明年度總預算及附屬單位預算案和綜計表二讀通過數，歲入刪減6億元，具體項目由市府自行調整；歲出刪減6億元，其中16萬元是教育文化委員會刪除的新聞局一般業務費，剩下數目由市府自行調整，並凍結6億7220萬元，待市府提出相關報告始得動支。