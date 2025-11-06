台中市3首長拔官！非洲豬瘟防疫一團亂 他們回應了

農業部次長、前進應變所指揮官杜文珍(左二)今天上午贈送「越光米」給台中市政府團隊，祝福「把病源清光光」；市府中午即宣布，農業局長張敬昌(右四)、環保局長陳宏益(右三)免職。(記者蔡淑媛攝)

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市爆非洲豬瘟破口，市府從疫調到防疫作為狀況百出，遭外界撻伐、究責聲浪不斷，市長盧秀燕昨卻稱「及時拆彈、化解危機」，隨著今天防疫管制陸續解封，今天中午市府宣布農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、動保處長林儒良免職；陳宏益表示「承擔責任」，林儒良也說「負起該負的責任」。

針對防疫接連出包挨批，市府組成調查小組追究，台中市議會緊急調整議程，要求市府明(7日)進議會進行非洲豬瘟事件專案報告，但專案書面報告懲處名單卻僅是2名基層員工，清消的約僱人員與未確實稽查廚餘蒸煮的環保局人員，對此，台中市副市長鄭照新今天上午在前進應變所記老會回應這是錯誤訊息，懲處名單未公佈，還在進行調查。

盧秀燕也在記者會被詢問回應，及時拆彈是指部分任務的交付有達成，「把疫情鎖在個案場，病毒不外流」。

不料記者會結束，市府就公佈，農業局長張敬昌、環保局長陳宏益執行非洲豬瘟防疫任務，未恪守中央防疫指引，致生重大風險，即(6)日起免去兩位局長職務；動保處處長林儒良執行防疫任務，未能確實履行管理及督導職責，亦對中央應變中心指令傳達不確實，以致出現重大疏漏，即日起免去機關首長一職。

