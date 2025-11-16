台中年終星光熠熠 五月天自辦演唱會蕭敬騰獨家中市跨會演唱
〔記者蘇金鳳／台中報導〕再過一個多月又將跨年，台中市今年的跨年將更熱鬧，不但五月天選擇在台中市的洲際棒球場舉行跨年演唱會，台中市政府的跨年晚會，「金曲歌王」蕭敬騰在睽違5年重返台灣跨年舞台，獨家選擇台中水湳中央公園開唱；另外，「玖壹壹南北貳路音樂節2025」昨晚台中水湳中央公園盛大登場，今晚還有一場。
台中朝向「流行音樂之都」為目標前進，昨天跟今天「玖壹壹南北貳路音樂節2025」在台中水湳中央公園盛大登場，由國民天團玖壹壹領軍，邀集蕭煌奇、告五人、Lulu黃路梓茵、羅百吉、高爾宣OSN、許富凱、婁峻碩SHOU、怕胖團PAPUN BAND、FEniX等多組人氣歌手與樂團輪番演出。
台中跨年活動參加的人年年增加，去年破48.7萬人締造嶄新歷史，連續5年登上全國網路熱度冠軍，今年更特別邀請「金曲歌王」蕭敬騰，獨家選擇台中水湳中央公園開唱，還有多組金曲樂團、三金歌王、人氣少男少女偶像、原民天團與唱將級歌手都將輪番登場，市府將會再公布。
此外，「搖滾天團」五月天於2025年12月27、28、31日及2026年1月1、3、4日在台中洲際棒球場舉辦「五月天《回到那一天》25 週年巡迴演唱會─台中站·新年快樂版」，預計吸引逾 15 萬名樂迷參加。
而「嘻哈天團」頑童MJ116將於2026年1月31日及2月1日在台中洲際棒球場舉辦《OGS》演唱會，由本色音樂、滾石唱片主辦，並由台中市政府指導。
更多自由時報報導
立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品
（影音）認以前手機有影片 館長：他們急了就是要錢
館長老員工不忍了 硬起來44字強硬發聲
館長遭爆「逼員工睡館嫂」 蔡阿嘎走鐘獎偷酸一句網暴動
其他人也在看
丁噹突問「1個人會不會孤單」 A-Lin尬笑〈洋蔥〉催淚
丁噹昨（11╱15）起一連2天舉辦「夜遊A Night Tour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，還邀A-Lin一同「鐵肺」飆歌，2人手牽手走向延伸舞台，丁噹問：「1個人有時候會不會很孤單？」讓之前傳出與台鋼一壘指導教練黃甘霖婚變的A-Lin面露尷尬。太報 ・ 9 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
MLB／大谷翔平1天抱4獎 愛犬成「年度最佳狗狗」！見證歷史被封3屆MVP
14日大聯盟公布MVP之際也舉辦年度頒獎典禮，最終大谷翔平1人囊括4大獎項，再加上上週獲得銀棒獎，大谷今年共獲得5項殊榮，值得注意的是這已經是他連續3年完成這項壯舉，而這3年大谷都是在愛犬Decoy陪同下創造歷史。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
走鐘獎今登場！Andy老師鬧掰家寧首入圍 黃明志搶3獎「表演嘉賓是他 」
Youtuber圈年度盛事，第七屆走鐘獎將在今（15日）晚間隆重登場，屆時來自各地的YTR們會齊聚一堂，共襄盛舉，最引人矚目的是，分手後鬧翻家寧的Andy老師重新開立頻道，便一口氣入圍5大項，而剛獲釋的黃明志同樣有入圍，而創作團隊「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」皆入圍8項，成了本屆入圍最大瀛獎。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
史上最年輕！易烊千璽24歲創紀錄 奪金雞獎首位00後影帝
中國新世代演員易烊千璽，憑藉電影《小小的我》中演繹腦麻少年，細膩而具感染力的演出、精湛絕倫的表演，榮獲中國金雞獎最佳男主角，同時也創紀錄，成為金雞獎最年輕影帝。易烊千璽打破2004年由劉燁創下的26歲最年輕影帝紀錄，成為金雞獎史上最年輕的「00後影帝」（00後泛指在2000年至2009年間出生的人）自由時報 ・ 2 小時前
是Energy「16蹲」！丁噹等10年再攻蛋 暴瘦8公斤唱到一半突道歉
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導丁噹睽違10年再度攻蛋開唱，於台北小巨蛋舉行「夜遊ANightTour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，首場今（15）日登場，她暴瘦8公斤...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
台灣之光！馬士媛奪影后創紀錄 9歲童星好萊塢圓夢：最幸福的小孩
問鼎金馬獎9大獎的國片《左撇子女孩》，在國際知名影評網站爛番茄上亦獲得高達 98% 的新鮮度，好評爆棚。導演鄒時擎與身兼製作人、共同編劇及剪接的西恩貝克（Sean Baker）正攜兩位女主角馬士媛及葉子綺巡迴北美宣傳，為美國上映及1月的奧斯卡國際電影造勢，黃鐙輝、林嫣、張允曦則為台灣宣傳勤跑映後活動。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
Super Junior大巨蛋演唱會11/14~11/16一連三天登場！入場時間、周邊販售、手燈配對一次看
SJ演唱會終於正式公告！SUPER JUNIOR 20周年巡演 《SUPER SHOW 10》台灣場次11/15、11/16兩天在台北大巨蛋；明年1/24則移師到高雄巨蛋，讓北高的粉絲們都可以與SUPER JUNIOR歡慶20周年！這次巡演將是完整體演出，之前因身體原因缺席的金希澈也確定會參與巡演，對台灣E.L.F.們意義重大。在此之前SJ小分隊SUPER JUNIOR D&E也將提前「場勘」，在中信兄弟K歌主題日登上大巨蛋演出，各位「老婆」準備好與歐巴們見面了嗎？SJ演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單一次看。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前
范瑋琪奪「中國最受矚目歌手」！台網湧臉書喊：大牙加油
娛樂中心／楊佩怡報導49歲女星范瑋琪（范范）過去以知性才女氣質聞名，但卻多次爆出毀形象的爭議，先是在新冠疫情期間，失控飆罵「狗官」大毀形象，準備復出時老公陳建州又捲入性騷風波，無奈取消演唱會，之後登上中國《歌手2025》又大走音，可說是不斷滑鐵盧。近期轉往中國發展的她，只要一發文，留言區就湧入網友齊刷「大牙加油」。昨天她更是在中國新音樂排行榜頒獎盛典上，榮獲「2025年最受矚目歌手」獎項肯定，再度引發關注。民視 ・ 1 小時前
MLB》頒獎典禮Ohtani名字一直喊！大谷翔平一天拿MVP在內4大獎 季後已奪6獎還會繼續
洛杉磯道奇隊大谷翔平一天之內連續獲得國家聯盟年度MVP、漢克阿倫（Hank Aaron）獎、年度第一隊、年度最佳DH等4個大獎，這是他季後已拿下六個獎項。TSNA ・ 1 天前
Super Junior大巨蛋開唱！蔣萬安曝驚喜彩蛋
[NOWnews今日新聞]韓國人氣男團SuperJunior今（14）日起將一連三天在台北大巨蛋開唱，舉辦20周年世界巡迴演唱會，北市觀傳局也將在北捷要播放SuperJunior的歌給這個歌迷驚喜，同...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
搶金馬前頒獎！中國金雞獎「吳慷仁也被找去」林依晨隔週拚影后
第38屆中國金雞獎將登場，於明（15）日舉辦典禮，除了台灣藝人蘇有朋擔任主持，金鐘影后的林依晨與影帝吳慷仁也將以「華語電影推介人」身分現身；曾以《痞子英雄》拿下第44屆金鐘視帝的趙又廷，今年以電影《好東西》飾演女主角前夫入圍金雞獎最佳男配角。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
走鐘獎》Dcard Video豪摘3座成最大贏家！完整得獎名單一次看
台灣專屬網路創作者的年度最大盛事，第7屆走鐘獎頒獎典禮今（15日）晚登場，現場超過上百位YouTuber、KOL等共襄盛舉。其中就屬「The DoDo man－嘟嘟人」、「Dcard Video」入圍8項大獎，表現優異令人期待。《中時新聞網》也特別整理完整的走鐘獎得獎名單，供讀者們參考。中時新聞網 ・ 12 小時前
「TWICE」高雄快閃店今開賣 大批粉絲搶排限量周邊
TWICE出道十周年高雄開唱，引爆粉絲搶購周邊商品熱潮！今日快閃店開賣，大批粉絲清晨排隊人龍綿延數公里，「高雄限定T恤」成最夯商品。官方嚴格實施防黃牛措施，禁止夜排及限購。高雄景點亮起藍色燈海迎接周子瑜回家，寫著「我們的驕傲周子瑜」和「子瑜歡迎回家」等暖心標語，場面盛大！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
走鐘獎／完整得獎名單 Andy老師10年「創2個200萬頻道」奪個人最大獎
走鐘獎（Walk Bell John Awards）是台灣專為YouTuber與網路創作者設立的頒獎典禮，由「上班不要看」頻道於2019年發起，靈感來自金馬、金鐘、金曲獎，表彰遊戲、知識、訪談、搞笑、美食等領域的優秀內容，如「一級玩家獎」與「哈哈哈哈獎」。第七屆頒獎典禮於今（15日）舉辦，所有獎項已揭曉完畢。鏡報 ・ 13 小時前
Andy帥氣登走鐘紅毯！認連夜睡不好 「為這事」落淚
Andy帥氣登走鐘紅毯！認連夜睡不好 「為這事」落淚EBC東森娛樂 ・ 18 小時前
楊紫瓊打破43年紀錄！成首位亞洲演員獲柏林影展終身成就獎
楊紫瓊打破43年紀錄！成首位亞洲演員獲柏林影展終身成就獎EBC東森娛樂 ・ 21 小時前
丁噹攻蛋開唱！「絕美空姐」突衝上台 反被虧：一個人會不會孤單
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導丁噹睽違10年再度攻蛋開唱，於台北小巨蛋舉行「夜遊ANightTour」小巨蛋夜未眠巡迴演唱會，首場今（15）日登場，迎來嘉賓A-L...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
台灣第一人！《左撇子女孩》馬士媛奪斯德哥爾摩影后
台灣第一人！《左撇子女孩》馬士媛奪斯德哥爾摩影后EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
走鐘獎／打敗蔡阿嘎！《夜市王》雪恥抱回大獎 「感謝金鐘沒看到我們」
【緯來新聞網】緯來原創節目《夜市王》在本屆金鐘獎拿下最佳創新獎，可惜與「最佳綜藝節目獎」擦身而過，而緯來新聞網 ・ 13 小時前