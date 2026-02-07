台中年貨大街路口驚爆車禍！轎車撞公車 車頭全毀變形

今（7）日下午3時10分在台中市中清天津路與年貨大街路口發生一起轎車撞擊公車的事故，造成現場交通一度癱瘓。有網友指出，該路段為台中市車流量第二大的道路，缺乏專用公車道的情況，使得駕駛和公車之間的衝突時有發生。

台中市中清天津路與年貨大街路口發生一起轎車撞擊公車的事故。（圖／警方提供，下同）

這起車禍在社群平台上引發關注，有人指出若能設置專用道，將能提高公車的行駛效率，減少交通擁堵。一名網友提到：「公車專用道的設置對於駕駛者和乘客都是雙贏的選擇，能有效降低交通事故的發生率。」

相關事發經過及原因仍待調查釐清，警方呼籲，應遵守道路交通規則，以免影響自己與其他用路人的安全。

廣告 廣告

延伸閱讀

NBA/76人球星保羅喬治吃禁藥遭禁賽25場 損失3.6億薪水

WBC/大谷翔平「只打不投」 道奇主帥：是他自己的決定

澳網/芮芭奇娜苦戰3盤拍落莎芭蓮卡！首奪后冠