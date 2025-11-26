台中年輕媽「剛生完嬰就丟下樓」報復男友 意外變謀殺關鍵點曝光

記者陳佳鈴／台中報導

夏女疑似為了報復男友，竟將剛出生的孩子丟下樓，原本以為是意外墜樓，直到送醫後，院方發現不對勁才通報社會局。（示意圖／資料照）

台中去年十一月發生駭人聽聞的丟嬰案，一名年僅22歲的夏姓女子，因與男友爭吵情緒失控，為了報復男友，竟將剛出生不久、仍有呼吸心跳的男嬰自家社區11樓拋下，造成新生兒重傷不治。一開始以為只是意外墜樓案，但醫院警覺剛出生的孩子如何爬到窗緣？立刻通報社會局，檢警通報突破媽媽的心防後，才讓整起案件真相大白。據了解，夏女跟男友還有生育另一名孩子，目前由夏女的家屬扶養中。

該起案件發生於2023 年 11 月 28 日凌晨 3 時許。年僅22歲的夏女當時獨自在房間內臨盆產下一名男嬰，孩子出生後仍能正常呼吸。她卻未替嬰兒尋求任何醫療協助，而是以毛毯包裹後放置在窗框邊緣，再將嬰兒推落。男嬰從 11 樓直墜至 1 樓花圃，全身多處骨折、內臟破裂，送醫後仍宣告不治。

據了解，她與男友育有一名女兒，但在與男友分手後又發現懷孕，才又生下這名男嬰。夏女疑似為了報復男友，在情緒不穩定的狀態下竟將剛出生的孩子丟下樓，原本以為是意外墜樓，直到送醫後，院方發現不對勁，通報社會局，在社工及檢警的循循善誘下才突破心防，年輕媽媽說出自己親手將骨肉推下樓。

檢方表示，基於夏女剛生完產，依照刑事訴訟法的規定，沒有進行聲押。至於夏女與前男友所生的另一名小孩尚年幼，社會局表示，目前在親屬照顧下發展狀況正常，受照顧狀況良好，家防中心社工持續追蹤。

