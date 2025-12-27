台中幸福感破7成 盧秀燕 「十大便民政策」有感

台中幸福感破7成，市長盧秀燕推出 「十大便民政策」，讓民眾有感。（圖：中市府提供）

台中市長盧秀燕剛舉辦就職七周年記者會，端出市政成績單，《ETtoday民調雲》公布「台中十大便民政策滿意度調查」，也看出民眾的肯定，市民對十大便民政策整體滿意度近6成3、居住幸福感更逾7成，市府表示感謝，強調未來將攜手市民持續精進政策，為城市發展打拚。

市府指出，這項民調顯示，交通政策仍是市民最有感的施政面向。「推動雙十公車與擴充YouBike站點」獲得超過七成市民高度肯定；在軌道建設方面，捷運藍線動工，並同步推進綠線延伸、機場捷運與環狀路網等規劃，逐步形塑完整的大眾運輸藍圖，相關滿意度達六成，顯示市民對中長期交通建設方向具高度期待。

在城市建設與生活機能層面，調查顯示市民對重大建設、運動場館與文化發展多給予正向評價。近年陸續完成台中國際會展中心、綠美圖、大智路貫通等重要工程，並持續推動運動城市政策，完工啟用多座國民暨兒童運動中心，台中巨蛋亦正式動工，相關政策滿意度皆達六成以上。文化政策方面，透過爵士音樂節、動漫節等大型活動，以及帝國糖廠、刑務所等文化資產空間活化，提升城市文化能見度與參與度，亦有近6成4民眾表示滿意，反映城市軟硬體建設同步推進的治理成果。

在社會福利、育兒與數位治理方面，調查同樣呈現正向肯定。托育資源持續擴增，公托、公幼與準公共托育體系逐步成形，相關政策滿意度達6成2；銀髮照顧、育兒福利與多項貼近市民需求的社福措施，滿意度更高達6成8。同時，整合市政服務的數位平台持續優化，提供便捷、低碳且高效率的線上服務，獲得六成以上市民肯定。整體而言，十大便民政策涵蓋不同年齡與生活階段需求，形成支撐城市幸福感的重要基礎。

台中市政府表示，感謝市民對市政團隊長期努力的肯定與支持，未來將持續傾聽民意、精進政策，穩健推動城市發展，攜手市民共同打造更宜居、更幸福的台中。（寇世菁報導）