台中幸運兒獨得1.39億大樂透！威力彩頭獎飆破9.7億

台灣彩券公司2月3日晚間開出大樂透第115000010期獎號，中獎號碼由小至大依序為06、14、32、33、39、43，特別號為13。開獎結果顯示，本期頭獎由一位幸運兒獨得，中獎金額高達新台幣1億3940萬7512元。

這張價值上億的彩券在台中市西屯區福恩里工業區一路34號1樓的「錢飛來彩券行」售出。該彩券行一夕之間成為全台矚目焦點，為當地帶來億元財運。

回顧近期大樂透開獎紀錄，上一次頭獎是在1月13日開出，當時頭獎金額為1.10億元，獎落台南市永康區崑山里永大路二段63號的「猜衆電腦投注棧」，同樣由一人獨得。本次台中開出的頭獎，為近月第二個億元大獎。

在大樂透傳出喜訊的同時，威力彩頭獎持續累積中。威力彩第115000010期於2月2日晚間開獎後，頭獎再度槓龜，已連續28期未開出頭獎得主。

根據台彩公司預估，下期威力彩將於2月5日開獎，預計銷售金額約落在新台幣3.4億元至3.6億元之間。在連續槓龜的累積效應下，頭獎金額可望上看9.7億元。若由一注獨得，這筆獎金將成為第五屆威力彩史上第三高的頭獎金額紀錄。

同日開出的其他彩券獎號包括：今彩539獎號為03、05、11、15、23；39樂合彩獎號為03、05、11、15、23；49樂合彩獎號為06、14、32、33、39、43；3星彩獎號為066；4星彩獎號為3753。

