台中幼托2.0幸福職場升級 中興大學員工子女托嬰中心開幕

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】國立中興大學員工子女托嬰中心今(5)日舉行開園典禮，為國內首座獲衛福部補助在國立大學中設立的托嬰中心，市府社會局長廖靜芝代表市長盧秀燕出席典禮，廖靜芝表示，市府積極推動「幼托2.0職場托育」，帶頭推廣職場托嬰，讓「幸福職場」再升級。

廖靜芝表示，除了公托倍倍增、公幼再加量、區區親子館等有感政策，市府更進階推動職場托育，去年設置市府員工子女托嬰中心，是中部各機關中第一個職場公托，並由多個局處成立推動小組，宣導並輔導政府機關及民營企業設立職場托嬰中心，中興大學就是其中之一。廖靜芝預告，下一個由市府設置的職場公托預計會在豐原區，因豐原區有農業局、教育局、衛生局、水利局、觀光旅遊局、客委會、原民會等重要機關，也有很大的托嬰需求。

廣告 廣告

中興大學校長詹富智表示，興大員工子女托嬰中心是推動友善職場重要的里程碑，感謝市府各局處在設置過程的各項協助。學校投入逾千萬元在校內設立「台中巿私立國立中興大學員工子女托嬰中心」，預計招收60個名額，並委託「社團法人新北市嬰幼兒托育協會」營運提供專業托育照顧。將與社會局簽訂準公共托育服務契約，收費標準為1個月16,000元，家長送托期間都可以領取托育補助。

▲托嬰中心戶外活動區。

廖靜芝說明，盧市長身為6都唯一且有育兒經驗的女性市長，很能夠理解家長的托育需求，托育是市長任內非常重要的施政目標之一。目前台中榮民總醫院、衛福部台中醫院及光田綜合醫院也於職場內設置托嬰中心，未來還有民間企業將陸續設置員工子女托嬰中心，有助於增加員工幸福感及對企業的向心力，降低流動率，留住優秀人才。