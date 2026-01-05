台中幼托2.0幸福職場升級 興大員工子女托嬰中心開幕

國立中興大學員工子女托嬰中心五日開園。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

國立中興大學員工子女托嬰中心五日舉行開園典禮，為國內首座獲衛福部補助在國立大學中設立的托嬰中心，目前收托六十名已滿招，師生比為一比四。

中興大學校長詹富智表示，興大員工子女托嬰中心是推動友善職場重要的里程碑，感謝市府各局處在設置過程的各項協助。學校投入逾千萬元在校內設立「台中巿私立國立中興大學員工子女托嬰中心」，招收六十個名額，並委託「社團法人新北市嬰幼兒托育協會」營運提供專業托育照顧。將與社會局簽訂準公共托育服務契約，收費標準為一個月一萬六千元，家長送托期間都可以領取托育補助。

台中市社會局表示，盧秀燕市長身為六都唯一且有育兒經驗的女性市長，很能夠理解家長的托育需求，托育是市長任內非常重要的施政目標之一。除了公托倍倍增、公幼再加量、區區親子館等有感政策，市府更進階推動職場托育，去年設置市府員工子女托嬰中心，是中部各機關中第一個職場公托，並由多個局處成立推動小組，宣導並輔導政府機關及民營企業設立職場托嬰中心，中興大學就是其中之一，下一個由市府設置的職場公托預計會在豐原區，因豐原區有農業局、教育局、衛生局、水利局、觀光旅遊局、客委會、原民會等重要機關。