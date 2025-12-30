台中店氣爆起訴檢批疏失堆疊 新光三越：全力配合司法

好不容易擺脫台中氣爆案的新光三越，年底前再接到檢方震撼彈，台中地檢署今(30)日依過失致死、傷害等罪，起訴新光三越總公司及管理、承攬人員等13人，新光三越回應指出，秉持審慎態度，全力配合後續必要的司法程序。

今年二月，被譽為全台最會賺錢的百貨新光三越台中店突然發生氣爆，造成5死、35傷的慘劇，新光三越台中店因此閉館職到今年9月底才正式恢復營業，受到台中店氣爆影響，新光三越今年營收也大受影響，好不容易才趕在週年慶前恢復營業的新光三越，在年前又接獲來自地檢署的震撼彈。

管理疏失 層層堆疊

台中地檢署今天公布調查結果指出，新光三越是全台大型企業，應以最高標準落實公共安全及施工管理，卻在施工前未盡查核、監督、防護義務，管理疏失層層堆疊，造成全台百貨史上最嚴重的工安事故，雖新光三越已和部分被害人和解，但過失情節重大，事後仍多推諉卸責，建請法院處適當刑責。

檢方指出，新光三越台中店店長、新光三越店舖開發部副理、課員等人為營運需求，規劃11、12樓改裝，卻未申請室內裝修許可、未提報施工中消防防護計畫下，就在今年2月9日閉館後施工，施工前卻未掌握12樓天然氣總開關及管線狀況，天花板上的瓦斯漏氣檢知器在施工前就拆出，卻沒設置替代防務措施。

目視檢查 瓦斯氣爆

檢方提到，新光三越並未確實確認瓦斯已完全阻斷，又無監測設備，怪手就進行拆除作業，怪手高度還高於管線埋設位置，又未採取必要防護或改以人工方式施工，相關施工人員也只有目視巡查並關閉部分分歧開關，並未關閉瓦斯總開關，施工時，怪手不慎扯落位在「雪嶽山」上方天花板內瓦斯主幹管暨分歧管，導致瓦斯外洩並蓄積在天花板上方。水電工又同時在「想想咖哩」前使用電動電纜剪，欲剪除電線時，因電纜剪運轉產生火花，引燃瓦斯並引發氣爆。

檢方因此對新光三越及相關人員、室內裝修承包商等人分別依過失致死、過失傷害、職業安全衛生管理法等起訴。

新光三越 四點聲明

新光三越也對此發出發出四點聲明指出，對台中店造成社會輿論、往生者家屬及受傷人士，及因此帶來現場民眾、鄰近商家與員工、合作夥伴的驚擾與不便，再次表達最誠摯的歉意。對於檢方起訴，表達尊重與重視，並將徵詢法律團隊意見後，秉持審慎態度，全力配合後續必要司法程序。

新光三越表示，為進一步確保員工安全，已強化勞工安全措施，包括提升職業安全衛生教育訓練、加強施工現場管理、落實個人防護裝備規範，並建立完善的應急準備與演練計劃，確保每位員工能在更加安全的環境中工作，也將成為未來新光三越營運的基本承諾，確保無論是建設、施工或日常運作都能保障員工安全。

新光三越還提到，事故發生後，立即啟動台中店的修復，以及安全升級工程規劃作業，在專業建築師及技師協助下，全面提昇安全規格並進行檢修與風險評估，確保系統安全無虞。同時，也對全台營業據點進行安全總體檢，逐步導入更高規格的巡檢制度、維護頻率與教育訓練，以制度化方式建立可持續的風險控管體系。

新光三越強調，會秉持誠信與負責的態度，面對司法調查，期盼透過法律程序釐清事實、還原真相，讓社會各界安心，強化社會對新光三越的信賴與肯定。