台中康復巴士需求六都最高卻車不夠 獅子會捐車救急
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市約13.6萬名身心障礙者，台中市復康巴士一年服務趟數約90萬次，六都最高，卻僅有285輛，比新北市近500輛、台北市約328輛，明顯不足，國際獅子會300C-1區今天捐贈中市社會局一輛康復巴士，增加服務量能，讓更多人能預約到康復巴士。
台中市康復巴士量能不足，全市身心障礙者在近3年增加6000人，去年服務趙次達95萬趟，但康復巴士僅增加9輛，去年有2萬多人次預約不到，上次被議員謝家宜等人質詢，社會局允諾1個月內研議改善措施。
獅子會300C-1區今日舉辦「希望有愛．幸福飛揚」愛心園遊會，籌募的愛心款項，46個分會全數認購1700萬元遊園券響應，並捐贈復康巴士及消防警備車，由社會局長廖靜芝和消防局副局長戴峻焜代表受贈感謝。
該會也關懷創世基金會台中院，共同捐助「懸吊式電動移位設備及高背移位吊帶」、「中央空調冰水主機」、「變頻冷暖氣機」、「等離子消毒殺菌機」等設備，幫助植物人建置更安全、有尊嚴的照護環境，同時減輕照護人員因長期過勞造成的職業傷害。
獅子會300C-1區2025-2026年度總監林玉彪表示，公益不是一時的熱情，而是持續不斷的行動，今年結合獅友力量，能讓城市變得更安全、讓弱勢族群獲得更多照顧；社會局長廖靜芝則說，感謝付出，用實際行動便利身心障礙朋友就醫、復健等交通接送。
戴峻焜說，此次獲贈的警備車將配予第六救災救護大隊，轄管南屯區及西屯區，包含市府、市議會、三大科技園區(中部科學園區、台中產業園區、台中精密機械科技創新園區)與全市半數以上高層建築物。
創世台中院長陳韋龍表示，感謝幫助台中院募集植物人照護設備、更換院區老舊空調設備等經費，台中院有6間寢室，安養30位植物人，極需新設備建置、導入科技輔具，提升植物人在移動過程中的安全性與舒適度，打造更安全、有尊嚴的照護環境。
