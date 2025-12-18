台中康澄診所打造城市新型健康基地 集團「昕澄」健檢品牌同步升級

昕澄健康管理中心深耕台中，結合集團資源推動預防醫學與健康管理服務，成為在地重要的健檢據點之一。(圖/業者提供)

面對台灣即將邁入超高齡社會，健康管理服務需求不斷提升。台中康澄診所以「預防為先、早期偵測」為核心理念，在痔瘡照護、腸胃鏡檢查、體重管理（含胃肉毒評估）等領域建置完整流程，提供民眾更完善的健康管理服務，同時與集團旗下的昕澄健檢中心共同整合健檢資源，成為台中健康管理的重要據點。

隱私設計、動線舒適 打造大台中受信賴的就診空間

康澄診所位於台中主要商圈，以低調、沉穩的空間設計，提供民眾安心與隱私感。從候診、檢查到諮詢，皆採取分區動線，避免患者尷尬與壓力。在痔瘡與腸胃道疾病領域，康澄醫療團隊以溫和問診方式著稱，協助患者能自在描述症狀，降低看診焦慮。

診所也提供腸胃鏡手術室設備與麻醉團隊，減少檢查時的不適感，讓民眾能以更輕鬆的方式進行例行性健康評估。

台中康澄診所以沉穩低調的設計風格與分區動線規劃，提供兼顧隱私與舒適感的就診環境。(圖/業者提供)

專業醫療團隊：從痔瘡、腸胃鏡到胃肉毒的跨領域整合

台中康澄診所擁有肝膽腸胃科與大腸直腸外科，透過跨科整合，提供從日常保養、腸胃症狀評估、痔瘡治療建議，到體重管理（如胃肉毒評估）的完整路線。

其中，痔瘡治療流程包括詳細問診、肛門鏡檢查及不同類型治療的衛教說明；腸胃鏡則由專業醫師與麻醉團隊共同執行；在體重管理方面，醫師會針對飲食習慣、身體組成、生活型態進行分析，協助民眾建立更健康的飲食節奏。

集團舉辦品牌說明會，說明昕澄健康管理中心與台中康澄診所的整合方向，強化健檢與臨床醫療之間的銜接。(圖/業者提供)

昕澄健檢中心串連資源 健康管理服務全面升級

由林耿億總院長帶領的康澄診所隸屬的集團旗下亦包含「昕澄健康管理中心」，主打高品質健檢服務。兩者資源整合後，讓民眾能在健檢出現異常時，直接於康澄診所進一步評估痔瘡、腸胃道或體重管理等項目，大幅縮短等待時間，也提升整體照護效率。

昕澄健康管理中心團隊合照，集結醫療與健檢專業人員，共同投入健康管理服務的長期經營。(圖/業者提供)

以台中為核心 逐步擴大健康管理版圖

林耿億總院長表示，未來將持續強化腸胃鏡與體重管理領域的專業，包括更多個人化飲食諮詢、定期追蹤制度，以及與健檢中心的資料共享（依法規、以個案同意為前提），希望讓健康管理變得更便利、更具前瞻性。

台中康澄診所期望成為民眾在台中的健康顧問，提供易理解、貼近生活且具完整性的醫療資訊，打造安心且值得信賴的健康管理環境。



