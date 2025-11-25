台中廚餘塞爆焚化爐？ 盧秀燕：正擬定中長期計畫因應

焚化爐廚餘超量爆危機？台中市長盧秀燕說，短期焚化沒問題， 市府正擬中長期計畫。（圖：中市府提供）

台中爆發非洲豬瘟後，全國禁止廚餘養豬，多數縣市以焚化方式處理廚餘，民進黨議員謝志忠等人今天（25日）質詢指出，文山焚化爐因超量收廚餘，傾倒口溢滿，昨天一度緊急關閉，追問廚餘還要燒多久。環保局長吳盛忠說，正租借設備，可降低廚餘五成以上含水量，市長盧秀燕說，短期全國都焚化，市府正擬定中長期計畫因應。

台中市議會總質詢，民進黨議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿、施志昌等人，聯袂關心垃圾廚餘處理，並指出，非洲豬瘟後，禁止廚餘養豬，市府先挖了12個坑掩埋，後來改送三處焚化爐去化，謝志忠說，文山焚化爐因超量收廚餘，傾倒口溢滿，昨天一度緊急關閉，根據環保局統計，近五年垃圾處理量，台中市每日垃圾仍有約200噸處理缺口，加上每日廚餘300噸，合計每天超過500噸以上的垃圾量，無法有效處理，若加上焚化爐歲修，垃圾問題更加嚴峻。議員施志昌追問市長，廚餘還要燒多久。

盧秀燕說，文山焚化爐昨天緊急關閉一小時，晚間恢復正常，對廚餘去化，市府跟中央一致，未來台灣可能不會廚餘養豬，但短期內，全國都用焚化方式處理，市府正租借脫水機等設施，減少廚餘含水量後，再送焚化爐，並擬定中長期計畫，等計畫成熟，會向議會報告。盧秀燕說，垃圾廚餘問題，市府來處理調度，議員放心。

吳盛忠指出，廚餘去化，會採資源化、能源化原則，短期送焚化爐，市府正租借設備，透過物理壓縮，及加熱等方式，可望去化廚餘五成以上含水量，其次送外埔沼氣發電綠能園區發電，及高效率發酵堆肥等多元方式。

謝志忠也關心廚餘禁止養豬後，學校午餐廚餘一天二十多萬噸，如何去化，傳出清運業者醞釀漲價，要求廚餘不得堆在校園。教局長蔣偉民說，已定26日邀集學校和廚餘清運業者研商因應之道。

民進黨議員謝志忠等人關心焚化爐廚餘超量，爆發垃圾處理危機。（圖：寇世菁攝）

謝志忠、黃守達、王立任、張玉嬿等人呼籲市府，立即交出具體政策時程，讓市民看到負責任的政府，確保台中市環境安全不再受到威脅。（寇世菁報導）