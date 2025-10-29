台中廚餘掩埋場有野豬出沒 專家憂誤食淪新破口

民眾直擊貨車載運廚餘都沒加蓋，沿路狂灑。（圖／東森新聞）





台中爆發豬瘟全國禁用廚餘養豬，民眾直擊貨車載運廚餘都沒加蓋，沿路狂灑，難道不怕疫情擴散嗎？還有專家擔心台中市府露天堆置廚餘，但霧峰、后里都有野豬出沒的蹤跡，如果有野豬吃到帶病毒的廚餘後染疫，並將病毒傳給下一代，台灣要再回到非疫區是永遠不可能的事。

小貨車車斗滿載一桶桶的廚餘，但仔細一看完全沒有加蓋，車子經過坑洞，廚餘就搖搖晃晃撒了出來，直接到台中的文山掩埋場。

實際到文山掩埋場直擊，往來的貨車也幾乎沒加蓋，台中爆發非洲豬瘟後，全國禁用廚餘餵豬，通通都得送到掩埋場，除了文山還有后里沙鹿等掩埋場，但專家卻擔心，帶有病毒的廚餘，要是被野豬吃掉，恐怕會成為新破口。

獸醫公會全聯會理事長譚大倫：「如果說有一些食物，像是水果或是一些人可以吃的菜，其實野豬牠們都會去覓食。」依照林保署的資料，台中后里以及霧峰，因為在山區都是野豬出沒地點，沙鹿則是潛在出沒地，都有設置掩埋場，如果野豬吃下帶有豬瘟的廚餘，野豬就有可能染疫到時候疫情恐怕難以收拾。

獸醫公會全聯會理事長譚大倫：「非洲豬瘟這個病毒，其實他算是一個不好殺的病毒，所以如果它是一個潮濕然後有一些有機物的話，那起碼是（活）100天，這個非洲豬瘟一旦把水源也汙染掉的話，那豬也會透過水的方式去感染。」不僅如此豬瘟病毒本身，在冷藏的豬肉可存活將近100天，但滿山滿谷的廚餘，就直接堆放在室外，不僅變成廚餘大峽谷引來老鼠、蟑螂、蒼蠅就算了，如果野豬互相傳染，台灣就難擺脫非洲豬瘟疫區。

獸醫公會全聯會理事長譚大倫：「比較贊成的方式是用沼氣發電，另外就是做成堆肥，那第三個可以處理方式，我覺得是黑水虻吃掉大量的廚餘之後，然後牠可以去化成，是蟲體、蟲糞。」

專家提出了3種方法，而台中市政府，則是選擇掩埋、焚化發電，現在只剩下文山、沙鹿、后里3處掩埋場，維持去化掩埋，雖然環保局說霧峰掩埋場已經覆土封場消毒，后里掩埋場規劃隔離防護，還會在周邊撒石灰，避免野生動物，但廚餘會不會造成地下水汙染，恐怕也會間接造成疫情擴散。