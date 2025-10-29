台中廚餘掩埋場有野豬出沒 專家憂誤食淪新破口
台中爆發豬瘟全國禁用廚餘養豬，民眾直擊貨車載運廚餘都沒加蓋，沿路狂灑，難道不怕疫情擴散嗎？還有專家擔心台中市府露天堆置廚餘，但霧峰、后里都有野豬出沒的蹤跡，如果有野豬吃到帶病毒的廚餘後染疫，並將病毒傳給下一代，台灣要再回到非疫區是永遠不可能的事。
小貨車車斗滿載一桶桶的廚餘，但仔細一看完全沒有加蓋，車子經過坑洞，廚餘就搖搖晃晃撒了出來，直接到台中的文山掩埋場。
實際到文山掩埋場直擊，往來的貨車也幾乎沒加蓋，台中爆發非洲豬瘟後，全國禁用廚餘餵豬，通通都得送到掩埋場，除了文山還有后里沙鹿等掩埋場，但專家卻擔心，帶有病毒的廚餘，要是被野豬吃掉，恐怕會成為新破口。
獸醫公會全聯會理事長譚大倫：「如果說有一些食物，像是水果或是一些人可以吃的菜，其實野豬牠們都會去覓食。」依照林保署的資料，台中后里以及霧峰，因為在山區都是野豬出沒地點，沙鹿則是潛在出沒地，都有設置掩埋場，如果野豬吃下帶有豬瘟的廚餘，野豬就有可能染疫到時候疫情恐怕難以收拾。
獸醫公會全聯會理事長譚大倫：「非洲豬瘟這個病毒，其實他算是一個不好殺的病毒，所以如果它是一個潮濕然後有一些有機物的話，那起碼是（活）100天，這個非洲豬瘟一旦把水源也汙染掉的話，那豬也會透過水的方式去感染。」不僅如此豬瘟病毒本身，在冷藏的豬肉可存活將近100天，但滿山滿谷的廚餘，就直接堆放在室外，不僅變成廚餘大峽谷引來老鼠、蟑螂、蒼蠅就算了，如果野豬互相傳染，台灣就難擺脫非洲豬瘟疫區。
獸醫公會全聯會理事長譚大倫：「比較贊成的方式是用沼氣發電，另外就是做成堆肥，那第三個可以處理方式，我覺得是黑水虻吃掉大量的廚餘之後，然後牠可以去化成，是蟲體、蟲糞。」
專家提出了3種方法，而台中市政府，則是選擇掩埋、焚化發電，現在只剩下文山、沙鹿、后里3處掩埋場，維持去化掩埋，雖然環保局說霧峰掩埋場已經覆土封場消毒，后里掩埋場規劃隔離防護，還會在周邊撒石灰，避免野生動物，但廚餘會不會造成地下水汙染，恐怕也會間接造成疫情擴散。
其他人也在看
台中市長盃排球賽沒雨天備案！ 小孩狂滑倒惹怒家長
台中市 / 綜合報導 台中市昨（28）日開始舉辦市長盃排球賽，從國小到高中，有不少小朋友參加，但是家長直擊，比賽當天下大雨，排球場地非常濕滑，主辦單位沒有準備雨天備案，讓選手們在濕滑的場地下接球，許多小朋友滑倒了好幾次，家長看了非常心疼，怒批主辦單位根本沒有注重孩子們的安全性。主辦單位坦承場地不安全，強調多數學校室內或風雨球場不願意外借，只能選在戶外球場舉辦，已經向家長跟選手們致歉。排球比賽開始，小朋友發球，紅色隊服的小朋友接球，但才剛把球傳給隊友，馬上因為地板太滑而滑倒，整場比賽孩子們因為下雨地坂濕滑不斷滑倒，一旁看比賽的家長越看越不捨，比賽小朋友說：「很滑，然後容易跌倒。」比賽小朋友家長說：「教練都會一直跟小孩說，寧願球接不到也不要跑，因為真的，稍微要去接球，腳跨出去就滑倒。」這是在台中市舉辦的市長盃排球賽，比賽地點選在戶外露天的中央公園球場，但昨（28）日當天現場雨勢不斷，主辦單位等雨停了就讓孩子們上場比賽，但結果就是，家長們看到孩子不斷在滑倒。比賽小朋友家長說：「就算稍微的濕滑，其實還是會造成他們滑倒，其實會造成他們危險的，我覺得主辦單位是沒有在注重，選手安全性的這個問題。」台中市體育總會排球委員會總幹事卓枝全說：「我們是有要求各場地，要把它刮乾再繼續比，也許有時候沒有刮的很好，這一點我們也跟他們致歉了。」家長質疑明明是下雨天，但主辦方為什麼不準備雨天備案，主辦單位解釋，多年來想借市區多數學校的室內或風雨球場並不容易，賽前已經多方協調，還是因為受場地數量跟學校授課借用限制影響沒辦法借到，坦承這次的確因為場地濕滑，沒有讓選手們有安全的比賽空間，幸好沒有小朋友因此受傷，但這麼濕滑的排球場，也讓不少家長對參賽孩子的安全相當憂心。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
英王查爾斯訪教堂 遭抗議人士質問安德魯王子醜聞
（中央社倫敦29日綜合外電報導）英國國王查爾斯三世27日拜訪英格蘭1座大教堂與民眾互動時，遭到1名抗議者激烈質問其弟安德魯王子（Prince Andrew）與已故美國性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。中央社 ・ 1 天前
2025高雄電影節圓滿落幕 票房破350萬創歷史紀錄
記者許瑞麟報導／2025高雄電影節於10月26日晚間落幕，為期17天的影展活動，總票房突破350萬，本屆共放映172部長短片、超過三萬人次進場觀影。Yahoo娛樂訊息 ・ 22 小時前
近三成人認識不足 40-50歲中壯年也淪黃斑部病變患者
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 根據統計，全球約有逾22億民眾受眼科疾病困擾，其中黃斑部病變更是威脅視力健康的最大元凶之一，不過，最新一份「亞太視力健康調查」結果卻發現，有近三成民眾對於老年性黃斑部病變認識不足或毫無認知。衛生福利部就攜手中華民國眼科醫學會、中華民國愛盲協會提醒民眾建立「及早篩檢、積極治療」的正確概念。 接軌世界視覺日，衛福部是與中...匯流新聞網 ・ 1 天前
健保擴大給付使用抗體藥物複合體治療乳癌
十月為國際乳癌防治月，健保署為癌友帶來接二連三好消息。繼去年給付三陰性乳癌使用Trop-2抗體藥物複合體（ADC）治療後，自今年十月一日起，健保再度擴大給付範圍，讓部分局部晚期或轉移性的荷爾蒙陽性、HER2陰性的乳癌患者也能於第三線治療中使用此創新藥物，每位病友可省下逾百萬元藥費，大幅減輕經濟壓力。根據國健署統計，乳癌為台灣女性癌症發生率第一，其中荷爾蒙陽性、HER2陰性類型佔超過六成。此類病患多以荷爾蒙治療合併CDK4/6抑制劑或mTOR抑制劑為前兩線治療，但部分患者會在一年內產生抗藥性，過去若惡化只能改傳統化療。「這類病人的化療反應通常不佳，副作用也影響生活品質，」台灣乳房醫學會理事長陳芳銘教授指出，「Trop-2ADC能延長疾病控制時間、副作用相對輕微，讓病友在治療 ...台灣新生報 ・ 1 天前
中市廚餘改採「焚化」處理！環境部：其他垃圾可先暫置
[Newtalk新聞] 台中市梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，對此農業部下令暫時禁止宰殺或載運豬隻，且全國皆不得使用廚餘養豬。台中市原定以露天掩埋方式處理廚餘，卻在今(29)日改口採「焚化」處理轄區內廚餘。環境部次長沈志修對此表示，焚燒跟掩埋都是處理廚餘的緊急方式，可先將其他垃圾打包後暫置，把瀝乾後的廚餘運送至焚化爐焚燒，但須依環境部規定行事。 豬隻禁止餵食廚餘期間，各縣市政府對於該如何處理廚餘皆十分苦惱。其中，台中市文山、后里、沙鹿和霧峰掩埋場等緊急掩埋廚餘場地每天須掩埋約200噸廚餘，引發廚餘汁水恐汙染水源疑慮。 還境部說明，早在22日就已召集各地方環保局，說明廚餘掩埋規定，並定廚餘掩埋規範和指引。但昨(28)日派員稽查後發現，台中市有4個露天廚餘掩埋場不符合環境部規範，台中市政府對此承諾將在今日進行覆土作業。 然而，稍早傳出台中市欲將處理轄區內廚餘方式由「掩埋」改為「焚化」，預計30日起，停止使用台中市9處掩埋場去化廚餘，改以焚化發電和沼氣發電等多元方式處理。處理廚餘期間，其他分類的垃圾則會先打包後暫置，待廚餘焚燒完畢後再焚燒垃圾。查看原文更多Newtalk新聞報導快發霉！東北季風發威新頭殼 ・ 1 天前
新北關懷據點缺飯 陳啟能批市府：蘆洲20萬人無醫院
（記者陳志仁／新北報導）新北市議員陳啟能今（29）日在議會總質詢中指出，市府明年度新增388億元預算，但基層最 […]引新聞 ・ 21 小時前
《天堂》免費服新伺服器「鑽石燃柳」打怪即可賺取鑽石，事前預約送經典防具
由遊戲橘子代理、韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂》免費服，今（29）日迎來熱血改版！全新特化伺服器「鑽石燃柳」正式上線，帶回睽違10年的NON-PVP模式，以「努力就有收穫」為核心，針對「打怪狩獵、角色養成、投入時間」三大面向特化設計，無需付費也有機會獲得稀有道具，同時重現懷舊地圖「昔日的燃柳村」與經典防具「骷髏套裝」，讓玩家重返初代《天堂》的感動時光。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
竹田鄉長涉貪 判3年10月
屏東縣竹田鄉長吳振中涉嫌收取九十萬元的清潔隊員人事費；屏東地院依貪污治罪條例判處吳振中有期徒刑三年十月，可上訴。屏東地院判決指出，謝姓婦人有意替女婿謝男爭取竹田鄉公所清潔隊員職缺，民國一一二年一月間與吳振中達成支付新台幣九十萬元，作為買受清潔隊員對價，婦人並前往吳振中住處交付現金。竹田鄉公所行政室於同年四月發布清潔隊員徵選公告，謝男於公告期間內報名面試後，鄉公所在五月公告錄取謝男為清潔隊員；吳振中偵查期間坦承收受現金九十萬元賄款，並已繳回犯罪所得。屏東地院依貪污治罪條例判處吳振中有期徒刑三年十月、褫奪公權四年，已繳交的不法所得九十萬元沒收，可上訴。屏東縣政府依地方制度法規定，停止吳振中的鄉長職務，並將派人代理鄉長。 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
書香搞怪 林口李科永紀念圖書館辦「書中人物變裝趴」 邀親子玩閱讀
(記者謝政儒綜合報導)迎接萬聖節，新北市林口李科永紀念圖書館特別推出「書中人物變裝趴」，邀請社區親子10月31日(五)晚上裝扮成最喜歡的書中角色，到圖書館感受充滿書香氣息的萬聖節。為推廣家...自立晚報 ・ 19 小時前
南島文化沉浸式晚宴《土水動靜》 交織屏東多元族群風景
南部中心／綜合報導在月光灑落的屏東原百貨街道上，一場結合文化、藝術與美食的沉浸式盛宴《土水動靜》，29日晚間隆重登場，這場晚宴不僅是餐桌上的味覺饗宴，更是一場回歸土地、傾聽族群記憶的多重感官體驗，為首屆「屏東南島文化節」的壓軸主活動揭開序幕。首屆屏東南島文化節登場，沉浸式晚宴《土水動靜》打頭陣。（圖／屏東縣政府提供）晚宴開場邀請來自屏東九個原住民鄉、屏東市原住民族協會青年及吐瓦魯在台學生會共同演出，由各鄉青年男女身著排灣族、魯凱族及阿美族等傳統服飾，與屏東縣長周春米一起登上舞台，展現族群服飾的獨特之美，周春米也以排灣族當代改良服飾現身舞台，象徵傳統與現代的交融，為晚宴揭開序幕，此外，來自南島的吐瓦魯在台學生會成員亦穿著傳統服飾現場演出，透過服飾與舞蹈展現屏東的多元族群風采，象徵南島精神在屏東土地上的流動創生。首屆屏東南島文化節登場，沉浸式晚宴《土水動靜》打頭陣。（圖／屏東縣政府提供）晚宴菜單以屏東在地食材為靈感，針對活動全新設計，限量30席一開放報名即秒殺，四道菜系以「從山、從海、到大地、夜空、星宿與族群共融」為主題，邀請台灣知名連鎖品牌「小食糖咖啡 SUGARbISTRO」、「Pulima原食」兩間餐廳主廚，攜手來義鄉文樂部落文化顧問得陸・鳩浙恩澇（Terudj Tjucenglav）共同策劃，料理靈感取自屏東的山與海，從山林的野菜香氣、海洋的鹹風滋味，到大地孕育的穀物與象徵星宿的創意甜點，層層堆疊出屬於土地的味道，透過味覺，賓客得以重新感受屏東土地的溫度與南島文化的脈動。首屆屏東南島文化節登場，沉浸式晚宴《土水動靜》打頭陣。（圖／屏東縣政府提供）為展現屏東青年世代的文化創意，《土水動靜》晚宴自主持、氛圍規劃、餐點設計到製作，皆由在地青年團隊執行，活動前，青年們特別走訪九個原鄉部落，向長者與族人請益，將傳統智慧轉化為創作靈感，體現對族群文化的尊重與傳承，邀請泰武鄉新生代歌手巴查克Pacak、林忠培、羽擊舞藝術團隊以及吐瓦魯在台學生會等表演者，共同演繹土地與海洋的藝術對話，讓「土與水」的聲音在月光下持續流動，這場沉浸式晚宴以味覺與藝術交織出屏東的多元風景，為「屏東南島文化節」系列活動的壓軸前奏。首屆屏東南島文化節登場，沉浸式晚宴《土水動靜》打頭陣。（圖／屏東縣政府提供）首屆「屏東南島文化節」以「從土地出發」為核心精神，自今年6月起啟動系列活動，包含在屏東演藝廳舉辦的族語歌謠欣賞會，期間也前往牡丹鄉高士部落、霧台鄉神山部落舉辦的文化講座，邀請部落講現身分享土地上的生命故事，壓軸主活動將於11月1日（星期六）10:00至21:00於屏東縣民公園盛大登場。當日活動亮點豐富，除了精采多元的南島攤位市集，特別安排周春米縣長與百位青年現場交換信物、青年串聯部落聚場、千人圍舞、部落長者手作體驗及月光下的樂舞表演，邀請市民朋友共襄盛舉，感受南島文化的深邃與溫度。原文出處：南島文化沉浸式晚宴《土水動靜》 交織屏東多元族群風景 更多民視新聞報導全台開戰！警政署「環保鐵腕」查緝不法傾倒廢棄物 逾4,000萬黑金廚餘一路灑！超噁防疫漏洞 台中廚餘車未加蓋萬聖節別玩過頭！不宜扮鬼「7類人」背後原因超毛民視影音 ・ 23 小時前
兒童歌仔戲搭乘藝術卡車 六鄉鎮華麗巡演出發趣!
生活中心／高子涵、吳志恆 台北報導台灣歌仔戲推廣基金會攜手RC文化藝術基金，集結國內知名三大兒童戲劇團，這回搭上"紙風車台灣鄉村卡車"，將兒童歌仔戲帶到全國北中南各地。本週五正式開跑，讓傳統文化扎根，更呈現寓教於樂的親子藝術饗宴。兼具文化傳承及語言推廣 兒童歌仔戲生動活潑.富有內涵（圖／民視新聞）生動活潑的表演，結合富有內涵劇情，兒童歌仔戲不只台上精彩，也跟台下互動。尤其劇中大量台語台詞，兼具文化傳承及語言推廣的重大使命。唐美雲歌仔戲團長 唐美雲：「對團員、演員來說是一個很好的訓練台語，對觀眾朋友兒童來說，其實是一個很好的初步接觸，讓他們能藉由看兒童歌仔戲，讓他們能進一步了解，原來這就是屬於台灣的在地文化。」台灣歌仔戲推廣基金會董事長 林茂賢：「孩子他不會自己跑去廟口，或跑去劇院看歌仔戲，他不來看歌仔戲，沒關係，我們就把歌仔戲送到他面前給他看！」七彩繽紛的卡車，就像變形金剛，只要十分鐘展開就變身成專業的華麗大舞台。不但突破歌仔戲演出場地受限，也讓表演團隊更有發揮空間。透過舞台卡車串連城鄉聚落，讓藝術落地紮根，出發十多年來，已繞行台灣多趟。卡車十分鐘展開成華麗大舞台 突破歌仔戲演出場地受限（圖／民視新聞）這回整合國內三大優秀兒童歌仔戲團，將輪番上陣10月31開始直到12月13，由一心戲劇團、薪傳歌仔戲劇團、及唐美雲歌仔戲團，走遍全台北中南各地巡演，邀請爸爸媽媽帶小孩，綴著風吹"看戲趣"。寓教於樂兼具文化傳承意義的親子活動，也獲得文化部大力支持。文化部次長 李靜慧：「這三個團隊都是我們國內非常非常好，他們能去戲劇院內表演，不過他們現在願意替我們的孩子到廟埕、市場口，去做不同的表演，這部分文化部是非常感謝！」RC文化藝術基金會執行長 王俊凱：「闔家來現場看，所以我們一直覺得藝術推廣的模式，假如能讓兒童更具有吸引力，他是可以帶著他的家人來！」不只有表演可看，還加碼戲曲藝術體驗活動，就希望吸引親子客群，大朋友回味，小朋友開心，也將傳統藝術文化扎根。原文出處：兒童歌仔戲搭乘藝術卡車 六鄉鎮華麗巡演出發趣！民視影音 ・ 1 天前
桃市府前慶祝樂天桃猿奪冠 宣布11/2舉辦封王遊行
(記者謝政儒綜合報導)桃園市長張善政今（29）日上午主持市政會議，表揚樂天桃猿榮獲「2025中華職棒台灣大賽總冠軍」。張市長首先恭喜球隊奪冠，尤其從例行賽、季後挑戰賽到總冠軍戰，全程展現「從地獄爬起來...自立晚報 ・ 19 小時前
賴2026一張好牌？她直擊「民進黨狂訴求正派」：很奇怪
民進黨中執會22日通過徵召林國漳參選2026宜蘭縣長。媒體人董智森認為，若六都「四比二」的結局沒變，賴只要拿下宜蘭就可以宣示2027大贏。針對董稱林國漳潔白無瑕、沒有派系包袱，是一張好牌，前白委陳琬惠直呼，她看見綠營地方狂打「正派」牌，民進黨做不到就用喊的很奇怪。中時新聞網 ・ 22 小時前
亞青運》第7金出爐！黃廼軒勇奪男子柔道60公斤級金牌
台灣柔道好手黃廼軒在巴林舉行的亞洲青年運動會男子柔道60公斤級一路過關斬將奪金，也是代表隊本屆第7面金牌。來自桃園市楊梅高中的黃廼軒今年在全中運拿下銀牌，這次在4強激戰到黃金得分擊敗印度巴爾哈拉（Nitin Balhara），金牌戰與烏茲別克對手阿赫羅羅夫（Davlat Akhrorov）也是拚到黃自由時報 ・ 21 小時前
房仲教父電力夢碎 中佳資金不足 驚爆9月遭台電解約
房仲教父王應傑的電力夢難圓！經濟部長龔明鑫今(29)日在立法院直指，中佳9月已遭台電解約，目前不在中部增氣減媒機組名單內。據了解，中佳因「資金未到位」，工程無法繼續，不得已遭台電終止採購合約。而王應傑也在9月交出董事長職位，退出經營團隊，目前中佳急尋新資金中，由於環評各項證照都完備，將不會放棄電廠興建。中時財經即時 ・ 21 小時前
研究：男性須女性2倍運動量 才可獲得相同健康效益
運動有益健康，不過近期一份最新研究指出，男性需要女性2倍的運動量，才能獲得相同的心血管健康效益。該研究也發現，每週運動量達標的冠狀動脈疾病患者中，女性死亡風險較男性低3倍。公視新聞網 ・ 1 天前
台中駭人廚餘谷 他驚：野豬吃到含非洲豬瘟的廚餘，基本上台灣就完蛋了
台中市爆發全台首例非洲豬瘟，廚餘處理作為也是這次的關注焦點之一，環境部日前表示，台中市政府環境保護局未依規定頻率稽查非洲豬瘟案場，確認廚餘再利用狀況；真正重點在落實稽查，以避免業者未確實高溫蒸煮而造成防疫破口。前桃園市議員王浩宇則直言，台灣是有野豬的。像台中市這樣把廚餘倒在山上，只要有野豬吃到含非洲豬瘟的廚餘，基本上台灣就完蛋了，直接永久疫區無法處理了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
死豬三聯單"數據有落差"遭竄改 中檢赴環保局釐清
中部中心報導台中市梧棲養豬場，爆發非洲豬瘟，豬場在運送病死豬隻，到化製場過程，所填報的化製單，出現三聯單疑雲，數字彼此有落差，懷疑有遭到塗改與偽造，檢方已經分案調查。另外，霧峰的"燕圾湖"，今天（30日）被空拍到，廚餘坑疑似溢流，擔心影響用水安全，議員怒轟要環保局長下台負責！民視 ・ 2 小時前
非洲豬瘟延燒》藍綠委批：中央「廚餘蒸煮申報系統」形同虛設
台中爆發首例非洲豬瘟確診，農業部宣布暫停廚餘養豬1個月，廚餘如何去化備受關注。立信傳媒 ・ 1 天前