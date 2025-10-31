台中廚餘掩埋場爆「餿水外溢」 環保局沒用防水布稱「土可以吸水」挨轟便宜行事

台中霧峰的廚餘大峽谷引發環境問題，近日更傳有餿水外溢的情況，環保局對此做出說明。（翻攝自江和樹臉書）

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，被懷疑養豬場未妥善處理廚餘餵食所導致。近日關於廚餘處理的問題也引發關注，霧峰的廚餘掩埋場被指出有環境問題後，昨（30日）更爆出有「餿水外溢」的情況。市議員江肇國針對此事質詢環保局，問新挖的坑有沒有鋪設防水布？環保局長陳宏益卻稱，溢流的部分可以由土壤吸收，還說中央也沒有說未鋪新防水布是缺失，讓江肇國直批市府便宜行事、卸責推託。

江肇國昨下午貼出空拍照片指出，霧峰堆置廚餘的掩埋場出現廚餘水外溢的狀況，現場除了廚餘覆土，旁邊一袋袋白色太空包是文山焚化爐的底渣，「也就是說，現場不只廚餘水在流，連底渣水也跟著外洩！」不如僅此，掩埋場旁邊就是烏溪，照片左上角還能清楚看到出水口阿罩霧圳，「這些餿水、底渣水沿著水流滲入土壤及水源，造成污染就是大家最擔心的事！這也是市府偷懶未使用防水布的後果！」

廣告 廣告

據報，江肇國等民進黨市議員昨在台中市議會針對廚餘掩埋場的問題提出質詢，江肇國表示，中央23日表示要以既有衛生掩埋場進行廚餘掩埋，而環保局將大量廚餘傾倒進掩埋場，卻還沒重新鋪設不透水布。他也提到，附近就是烏溪、連接阿罩霧圳，恐會污染水源，且廚餘水又加上焚化爐底渣，將造成雙重污染，質疑不會有野豬跑去喝到嗎？

江肇國貼出空拍照，指出霧峰廚餘掩埋場有汙水外溢，擔心污染水源。（翻攝自江肇國臉書）

張家銨、蔡耀頡、林德宇也提到，這次整備的12處臨時掩埋點，許多是封場多年的掩埋場，沒有整理就倒入大量廚餘，環保局對外宣稱防水布，其實是原本掩埋場既有的，新挖開的坑根本沒有。江肇國也強調，中央指引中沒有說不用鋪設新防水布，認為市府應該做好防範。

環保局稱土可吸水 副市長也建議鋪防水布

環保局長陳宏益則稱，溢流的污水可以由土壤吸收，已經請同仁加強覆土，現在該掩埋場沒有污水溢流。他提到，中央有到台中稽查掩埋8次，沒說未鋪新防水布是缺失，認為目前的做法符合中央指引。

台中市副市長黃國榮也說，議員們的擔心是有道理的，雖然環保局的做法符合中央防疫指引，但如果要緩解大眾的擔憂，他也建議可以新鋪一層防水布，讓大家安心。

江肇國在臉書發文痛批盧市府的廚餘處理荒謬至極，也批環保局的回答市民誰能接受？「整起事件，從頭到尾就是市府便宜行事、卸責推拖。面對豬瘟防疫就已經亂七八糟，現在更被盧市府搞成環境災難！」

廚餘大峽谷挨轟 中市府政策急改

民眾黨台中市議員江和樹日前曾到霧峰掩埋場實地視察廚餘處理情況，當時他就質疑目前的做法仍可能造成病毒傳染的風險。台中市府也緊急宣布更改處理方式，停用9處掩埋場，僅留文山、后里、沙鹿三處，其餘廚餘改以焚化方式處理。

更多鏡週刊報導

台南小吃店「粿仔王子」捲時事意外爆紅 當地人驚：不要去吃…「守護口袋名單」

砲轟台中「廚餘大峽谷」欺負霧峰人 江和樹批：盧市長真的會完蛋！市府政策急轉彎

正國會挺林岱樺被罵翻！她反指都是網軍 名嘴挺不下去乾脆不選了：退出派系