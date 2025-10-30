台中廚餘掩埋場爆「餿水溢流」 環保局長：已加強覆土、無問題

霧峰掩埋場出現餿水溢流情形。（江肇國辦公室提供）

台中廚餘政策亂象延燒，民進黨台中市議員30日指出，台中市政府啟用12處掩埋場消耗處理，不過卻未於底部鋪設新的不透水布，在舊有已鋪設20、30年不透水布上，放置大量含水廚餘，產生土壤、水源污染問題討論，並揭露今天鄰近烏溪的霧峰掩埋場已出現餿水溢流問題，質問該如何解決。台中市環保局長陳宏益回應，已立即加強覆土，目前無餿水溢流問題。

台中市議會30日舉行警消衛環質詢，台中市議員林德宇表示，因應非洲豬瘟，中市府開啟12處掩埋場，不過面對掩埋場每1個新坑有無鋪設不透水布問題，市府卻頻頻偷換概念，連1塊都沒用，不顧水源水質保護，對外一再欺騙市民，直言雖然既有衛生掩埋場原有要求，包含污水監測、鋪設不透水布等，但這都不是市府這次都未鋪設新的不透水布原因，要求市府立即改善

台中廚餘政策亂象延燒，民進黨台中市議員30日指出，鄰近烏溪的霧峰掩埋場已出現餿水溢流問題，質問該如何解決。台中市環保局長陳宏益回應，已立即加強覆土，目前無餿水溢流問題。（温予菱攝）

台中市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡聯合質詢說，試問中央這次有指引中，有提及可以不用不透水布嗎？中央沒有允許你可以不用不透水布，而是陳宏益違背專業、便宜行事，且廚餘傾倒方式也未依指引，在20、30年前鋪設的不透水布上，丟下幾百公噸含水量高的廚餘不怕影響周邊水源嗎？大家都很擔心水源汙染問題。

江肇國說，今天收到民眾反映，霧峰掩埋區已經有餿水溢流了，並秀出空拍照片，可見掩埋場下方就為烏溪，且除該處溢流外，下方幾十公尺外的坑洞也有餿水問題，高含水量廚餘造成的污染，已經在場內擴散，並引起民眾恐慌，擔憂未來汙水是否流到烏溪造成水源污染，甚至影響阿罩霧圳取水口。

江肇國提及，霧峰掩埋場還放置文山焚化爐底渣堆放，水區若碰到底渣是否又產生新的污染，直言市府既然當初選擇在該處掩埋廚餘，就應蓋做好萬全防範，不管情況在臨時，也要做好相關防護措施，並點名台中市副市長黃國榮回應是否會擔心餿水溢流問題，不過雙方嘴上交鋒不斷，最終讓民進黨議員怒喊「反質詢」。

針對江肇國提及餿水溢流問題，陳宏益說明，今天同仁有去巡視，已立即加強土壤覆蓋，該掩埋場目前已無餿水問題，還請民眾安心；黃國榮表示，議員擔心都是有道理的，20、30年前的不透水布，為讓大家安心，建議可以做的地方多鋪下去，並加強巡查及覆土。

陳宏益補充，依據中央指引廚餘掩埋都要在衛生掩埋場中，並以10乘10乘0.5為容量，各縣市標準都一致，中央也有走訪全國調查，其中來台中就8次稽查，不過皆無點出不透水布問題，僅有初期落葉覆蓋部分缺失，已依中央要求用土壤蓋上。

