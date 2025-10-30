台中廚餘掩埋太粗糙 議員憂動物挖洞刨食

▲台中市議員王立任大罵，環保局長陳宏益連廚餘都處理不好，還想推給中央！（圖／記者顏幸如攝，2025.10.30）

[NOWnews今日新聞] 台中市處理廚餘的作法太粗糙，挨批臭臭鍋、燕圾湖後緊急將掩埋改為焚化，仍無法讓人放心，行政院長卓榮泰今天下午將親自前往文山掩埋場視察。各黨議員上午在市議會砲聲隆隆，批評掩埋不落實，擔心石虎、野豬都可能刨食，老鼠也去挖洞。市議員江和樹更要求開挖燕圾湖，將廚餘改送焚化爐。

台中市因應非洲豬瘟防疫，每天2、300噸熟廚餘無法餵豬後，被批評各掩埋場秩序大亂，堆肥不像堆肥、掩埋不像掩埋。市議員何文海、江和樹先後揭發文山、霧峰掩埋場驚人畫面，被網友形容為廚餘山、燕圾湖、盧媽臭臭鍋，不僅環管署親自前往文山場視察、指導正確處理方式，霧峰場也在市長盧秀燕指示下，今起不再使用。

廣告 廣告

環保局長陳宏益今（30）日上午備詢議會時報告廚餘處理最新進度，昨天73%熟廚餘進焚化爐，11月3日後可全部改為焚燒，因廚餘的熱質比較低，因此並未壓縮到原本的垃圾焚燒量，文山焚化廠甚至從燒580噸增加到605噸。

▲台中市霧峰的燕圾湖，昨天已經覆土掩埋，但江和樹批評並不確實。（圖／江和樹提供，2025.10.30）

但國民黨市議員陳本添憂心，后里掩埋場附近有夜行性的石虎和山豬出沒，未來可能刨食廚餘、傳染病源。陳宏益強調環保局都有覆土，且四周有圍籬，清潔隊員不曾在場內看過石虎和山豬。民進黨王立任出示沙鹿廚餘谷畫面，憂心產生沼氣、地下水污染，陳宏益表示掩埋場設置之初，都有依中央指示舖不透水布，一切依規定處理，王立任氣得大罵「到現在還是什麼都推給中央」！

民眾黨江和樹則批評，霧峰廚餘湖雖被填掉，卻未依中央規定的標準程序，每50公分廚餘即覆土30公分，而是倒進超過3公尺深廚餘，只蓋30公分的土。他問「在上面蓋土就沒事嗎？老鼠不會從下面打洞嗎？」

陳宏益表示覆土將加厚到50公分、上面灑石灰，江和樹氣得大罵「做錯事不改還一直拗！」既然焚化爐量能可以負荷，為何不開挖廚餘湖送進焚化爐燒？陳宏益回答「會優先考慮，先讓土將廚餘水份吸乾一點」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

不必擔心野豬了！台中燕圾湖將成絕響 明起廚餘全進焚化廠

快訊／12處廚餘掩埋場被笑「燕圾湖」！中市府：明起縮減為3處

快訊／政策又變了？綠白議員江肇國、江和樹揭台中廚餘掩埋改焚化