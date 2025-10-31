台中廚餘掩埋覆土作業出包！ 包商連夜運載土石「不符規定」遭退貨

文山掩埋場覆土作業出包，昨晚包商因運載的土不合規定被請回。（翻攝自江肇國臉書）

台中爆發非洲豬瘟，因應全台養豬禁餵廚餘的防疫措施，市府調度多處掩埋場進行堆肥，但被網友揶揄「廚餘大峽谷」，質疑防疫成效有限且徒增環境髒亂，日前緊急喊卡停用9處掩埋場。不料台中市議員江肇國踢爆，昨晚（30日）市府連夜調派包商載土進文山場，卻因充滿石頭土塊，土根本不能用，質疑業再出包。對此台中環保局坦言，包商因運載的土不合規定被請回。

行政院長卓榮泰昨（30日）視察台中文山掩埋場，市長盧秀燕現場承諾要加強廚餘掩埋覆土，市府晚間立刻動員建設局養工處，要求連夜調派各區隊的包商載土進去文山場。結果江肇國發文爆料，包商載來的土充滿石頭土塊「根本不能用。」

廣告 廣告

事後環保局坦承，土不符合規定，不能用來覆蓋廚餘。於是這些臨時被叫來的包商們又被請回。

文山掩埋場覆土作業出包，江肇國要求市府回應，是哪位高官下令建設局養工處去提油救火？環保局的土能否依照中央標準（每50公分廚餘覆蓋30公分的土）？萬一土不夠、沒辦法遵照中央標準，會不會又聽高層指令偷偷使用建設局的非合規土壤？

對此，環保局回應，文山衛生掩埋場加強覆土，市府各單位齊心協力、一起合作。至於各種土方及土石的適用性，環保局都會謹慎使用，務必達到符合中央規定最好的覆土效果。

更多鏡週刊報導

台中廚餘政策急轉彎！ 環保局：明起停用9處掩埋場

31歲「護理女神」謝侑芯驚傳驟逝 好友悲痛證實：海外工作遭逢健康意外

教授偷吃十二女／型男教授後宮遍全台 她嗆「暈船女老師們」不斷邀約也該檢討