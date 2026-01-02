台中廚餘機補助太搶手！首日前2小時破千件

▲台中市家用廚餘機補助方案，今起可透過台中通手機APP提出申請。（圖／台中市政府提供，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 台中市政府推出家用廚餘機每戶補助最高5千元的方案，今天上午10點開始線上申請，中午前完成申請件數已破千件，但不少民眾反映APP當機、說明內容不清楚等，引起議員們批評。市府經發局連忙推出圖卡，以減少民眾摸索的時間。市議員黃守達和周永鴻說，台中有100多萬戶，市府只準備1萬戶名額，早該預期會搶破頭。

台中市長盧秀燕上月底率六都之先，宣布今年元旦起補助購買家用廚餘機，今天是第一個申請日，不僅知名電器行前排長龍，民眾更向市議員陳雅惠陳情，質疑市府宣傳時未明確區分補助機型，導致民眾誤以為所有廚餘機皆適用，購機後才發現粉碎型不符資格，徒增民怨。

經發局公用事業科長王肇強說，廚下粉碎型安裝於流理台的排水管，將廚餘破碎後直接排放至下水道系統，因為廚餘油脂及碎片有造成管道系統堵塞疑慮，所以目前辦理廚餘機補助的4縣市，包含南投，雲林，屏東及台中都不補助。

▲申請家用廚餘機補助，需備妥商品保固書等4種申請文件。（圖／台中市政府提供，2026.01.02）

▲台中家用廚餘機補助申請正式開跑，每台最高補助5千元。（圖／台中市政府提供，2026.01.02）

市議員黃守達則批評繼去年的廚餘之亂後，台中市今年迎來廚餘機之亂，「台中通」APP線上申請系統嚴重當機，且政策倉促上路經費有限，台中100多萬家戶只補助1萬份，數量嚴重不足，導致發生搶購、搶登的亂象。盧市府應做好政策配套、擴大預算，才能真正解決廚餘問題。市議員周永鴻也酸，成效不明的台中購物節豪擲3.6億預算毫不手軟，攸關城市永續、迫在眉睫的廚餘減量政策，卻只編區區5千萬，就當成給市民的「大恩大德」。

市府則緊急推出宣傳圖卡，說明廚餘機的申請方式、所需文件。經發局長張峯源表示，市府編列5,000萬元經費，推出家用廚餘機補助，預計補助1萬戶、每台最高5千元，今（2）日上午10時申請開放初期因大量民眾進入系統，最高同時連線人數超過5千人，申請頁面一度載入緩慢。市府數發局已緊急調配網路資源、提升系統承載量並導入分流導引機制，相關優化作業已於中午前完成。

經發局提醒，凡設籍於台中市且符合資格的市民，自1月2日起可透過「台中通」APP線上提出申請，攜手打造低碳、永續的綠色台中。補助相關辦法與申請資訊，請至台中市政府經濟發展局官網或台中通APP查詢。

