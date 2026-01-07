台中廚餘機補助申請破7千件 市府籲送件資料要正確

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市政府今年起推出補助市民購買廚餘機計畫，每台補助新台幣5000元，限量1萬台。市府今天公布，累計申請案件已達7696件，提醒民眾申請時確認資料正確，以免延誤進度。

台中市政府推出市民購買廚餘機補助計畫，從1月2日起開放線上申請，市府經濟發展局統計，截至目前補助申請案件累計7696件，顯示市民申請踴躍。

為協助市民順利取得補助、加快審查與撥款時程，經發局特別彙整近期審核常見錯誤，提醒民眾送件前務必確認文件齊全、資料正確與發票有效，避免因補件往返而延誤申請進度。

經發局公布，審查中最常見的「3大錯誤態樣」，首先為「應備文件缺漏」，包含未檢附保固證明書、保固證明未用印，或未提供可清楚辨識機型的產品照片；其次為「申請資料填寫不符」，如申請人姓名與匯款帳戶資料不一致，或聯絡資訊填寫不完整；第3則為「製造號碼錯誤」，申請書填寫的製造號碼與機器實際標示不符，導致無法確認是否符合補助資格。

為避免反覆補件影響時程，經發局建議市民在申請前把握「3看原則」，首先是看文件，確認戶籍資料、存摺封面、發票、產品照片或保固卡皆已備妥；再來是看資料，逐項核對申請表內容，確保申請人資訊、機型與實機標示一致；最後是看發票，確認發票日期在補助期間內，且無退貨或作廢紀錄，並清楚載明品名與型號。

經發局指出，補助案件皆會透過財政部電子發票整合服務平台進行核驗，若查有發票已作廢或不符規定情形，將依法退件處理；另於補助款撥付後，仍會再次查驗發票有效性。呼籲市民務必誠實申報、確認資料正確，以保障自身補助權益，也讓行政流程更有效率。（編輯：張雅淨）1150107