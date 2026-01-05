台中廚餘機補助申請近5千人 盧秀燕：市府將評估是否加碼 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為解決家戶廚餘問題，台中市政府推出「2026年家用廚餘機補助計畫」自2日開放申請，卻因為過於踴躍，網路申請系統一度當機，不少議員呼籲加碼補助；台中市長盧秀燕今（5）日受訪時表示，開放補助才3天，已經有近5千件的民眾申請，現在有人在喊要加碼補助，市府會進行評估。

市議員陳文政指出，申辦熱度遠超預期，顯示市民對廚餘自主處理意願極高，呼籲市府應儘速研議滾動加碼，並規劃第2波補助，甚至將補助範圍擴大至「集合式住宅」。

市議員黃守達認為，台中市現有超過100萬家戶，但補助名額僅區區1萬份，名額與需求的巨大落差，導致市民被迫「搶機、搶登記」的根本原因。他呼籲市府應檢討預算分配，適度擴大名額，別讓環保政策變成全民「拚手速」的博弈。

盧秀燕表示，台中市廚餘機補助是全國數量最多、也是六都唯一，因為非常符合都會城市需求，開放補助3天以來，已有約5000件申請；由於市府規定要先購買，再持發票及保證卡上網申請，表示已有5000人已購買，代表這是很大需求。

「要看後半段民眾是否還是很熱烈搶登記，市府會再做整體評估。」盧秀燕認為，台中市補助數量1萬台是全國最多，3天來已登錄5000台，要看未來幾天趨勢再做評估。

中央宣布家戶廚餘從今年起禁止養豬，為協助廚餘去化，市府從今年元旦起補助市民購買廚餘機，每台補助5000元、限量補助1萬台。經發局表示，凡設籍於台中市且符合資格的市民，自115年1月2日起皆可透過「台中通」APP線上提出申請，並呼籲市民養成「瀝水再丟、吃多少煮多少」的良好習慣。

