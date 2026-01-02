台中廚餘機補助開跑半天破千件 系統當機緊急擴充

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中市政府推動「家用廚餘機補助計畫」，今天上午開放申請，截至中午申請件數已破千件。因系統一度出現當機、連線緩慢，數位發展局即時啟動系統擴充與分流應變機制。

經發局透過文字稿說明，因大量民眾同時進入系統，最高同時連線人數超過5000人，申請頁面一度出現載入緩慢情形。數發局已緊急調配網路資源、提升系統承載量並導入分流導引機制，強化資安防護，相關優化作業中午前已完成。

經發局長張峯源指出，因應中央政策調整，未來廚餘去化由傳統養豬逐步轉型為能源化與肥料化處理，市府編列新台幣5000萬元經費，推出家用廚餘機補助，預計補助1萬戶、每台最高5000元。有多家廚餘機品牌配合政策推出優惠方案。

民進黨籍台中市議員黃守達表示，市府補助民眾購買廚餘機，因政策倉促上路、經費有限，台中市有100多萬家戶，補助數量僅1萬戶，數量不足出現搶登記的亂象。市府應做好政策配套、擴大預算，增加補助，才能解決廚餘問題。

民進黨籍市議員陳雅惠指出，市府宣傳未明確區分補助機型，民眾誤以為所有粉碎廚餘機皆適用，有人已購機才發現不符資格，徒增民怨。

另外，安裝於流理台排水管的「粉碎型」廚餘機，因廚餘破碎後直接排放至下水道；以及透過低溫方式存放的「冷藏冷凍型」廚餘機，不予補助。（編輯：黃世雅）1150102