台中廚餘機補助限量一萬戶 開搶首日系統就當機

台中市 / 綜合報導

台中市廚餘機補助申請網站，在2日上午10點正式開放，不少民眾準時上網登記，卻發現系統竟然大當機，卡了將近2個小時才終於成功登記購買資料，就怕再晚一點點，限量一萬人的名額就會額滿。廚餘機補助政策出爐，現在不只讓電器行大排長龍搶購廚餘機，就連登記網站都當機，讓市議員批評市府廚餘問題還沒解決，現在又要引發另一場廚餘機之亂。

紙箱割開把機器搬出來，住在台中市的曾小姐，元旦下單的廚餘機過一天就到貨，現在可以輕鬆處理家中的廚餘，減少下廚的負擔，台中市府推動家用廚餘機補助計畫，每一台機器補助5千元，2日10點正式開放登記，但網頁才一打開，立刻轉圈圈顯示資料讀取中，這樣一卡就是一、兩個小時，畢竟補助只有限量一萬台，也讓好不容易搶到買回家的民眾擔心，會不會根本登記不到。

民眾曾小姐說：「我10點準時進去，可是網頁一直進不去，要開始填資料的地方，卡了快兩個小時，11點58才登記成功。」民眾林先生說：「其實今天早上特別擔心，實體門市買的，也就沒有退貨的問題，會擔心說，可能就是原價要買回家用了。」

民眾會擔心不是沒有原因，畢竟要拿到這筆補助真的不容易，如果是現場購買，要先經過長時間排隊等候，接著再到網路上登記機型，兩大關卡都通關才能領到5千塊，讓民代批評市府，廚餘之亂還沒解決，難道新的廚餘機之亂要來了嗎。

台中市議員(民)黃守達說：「線上申請系統嚴重當機，更因為政策倉促上路，經費有限，台中一百多萬家戶只補助一萬份，數量嚴重不足。」台中市議員(國)楊大鋐說：「據我所了解，截至目前為止，有一千多名民眾有上網去登記，距離一萬名，還有一些餘裕。」

廚餘機登記系統，在2日中午恢復順暢，儘管買回家的民眾已經陸續登記完成，但市府只限量補助一萬戶，接下來的人就算成功買回家，能不能趕在一萬戶之前登記完成都是未知數。

