台中廚餘機補助 申請爆量當機

台中市2026年祭出家用廚餘機「最高5000元」高額補助，各賣場出現詢問與購買廚餘機人潮。（馮惠宜攝）

為推動城市淨零轉型，台中市政府於2026年元旦連假後第一個工作日（1月2日），正式啟動「家用廚餘機補助計畫」。首批限量1萬戶，2日上午開放線上申請瞬時湧入5000人在線，導致官網及「台中通」APP一度因流量超載癱瘓。面對此亂象議員痛批配套不足、名額過少，要求市府緊急增撥預算救火。

台中市經發局公告，家用廚餘機補助於1月2日上午10時開放受理，市民只要購買指定機型，最高可獲5000元補助；未料時間一到，申請者瞬間湧入，導致系統反應不及，不少民眾在社群平台哀號網頁「轉圈圈」、無法登入。

廣告 廣告

根據數發局監控數據，尖峰時刻同時在線人數超過5000人。經緊急調配雲端網路資源並啟動分流應變，系統於中午前恢復順暢。截至下午4時30分，已收到1537份完整申請案件，預估若以此熱度維持，預計不到1周，1萬名的補助額度就會全數用罄。

實體通路同樣感受到這股熱潮，北屯區知名電器業者「小蔡電器」元旦單日入店諮詢破340人次，成交件數高達274件。中友百貨、廣三SOGO以及新光三越等家電櫃位也傳出部分型號出現斷貨。中友百貨指出，由於這波補助規定需憑發票及機身序號申請，許多民眾擔心領不到補助，紛紛改買現貨，部分預訂單甚至已經排到2月。

針對申請亂象，台中市議會民進黨黨團總召周永鴻指出，台中市有112萬家戶，市府僅提供1萬台名額，等於百戶中僅1戶能領到，名額嚴重不足造成市民恐慌性搶購，對比「台中購物節」豪擲3.6億元，卻僅撥5000萬元處理廚餘問題「誠意不足」。議員陳雅惠則質疑，市府雖明文排除「粉碎型」及「冷藏型」，但宣傳初期說明不明確，導致不少已安裝流理台下粉碎設備的民眾白忙一場。

針對系統壅塞，數發局已加強監控確保穩定。經發局提醒，申請補助需備齊發票、機身序號及保固卡，並確認機型符合規範。面對名額即將用罄的預期，市府強調補助僅是輔助手段，最重要的仍是市民能養成「吃多少煮多少、瀝水再丟」的良好習慣。