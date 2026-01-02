台中廚餘機補助 議員批說明不清、開跑即當機





台中市政府2日上午10時開放市民線上申請「台中市家用廚餘機補助」，不料系統才剛開放，申請平台「台中通」隨即大當機，民進黨台中市議會黨團批評市府沒有做好準備及系統測試就上線，形同懲罰市民，反而像在參加「懲罰大賽」。

民進黨團總召周永鴻表示，許多民眾為了申請補助，10點一到就開始登錄台中通的申請窗口，結果系統直接癱瘓，網頁和App不是一直轉圈圈卡住，就是出現「無法顯示網頁」的畫面，即便過了一個多小時仍無法送出申請。經發局解釋，因開放瞬間同時湧入大量申請點擊，導致系統頻寬不足不堪負荷，才造成民眾無法登錄申請，直至下午1點多，民眾才得以陸續進入系統完成申請。

周永鴻指出，根據數發局統計，截至下午1點半，系統已收到1100多份申請。網站之所以會瞬間塞爆，除了頻寬壓力測試不足，根本原因在於「僧多粥少」引發的預期恐慌。市府本次計畫總經費編列5000萬元，每台補助申請家戶5000元，總共補助1萬台。然而台中市共有112萬家戶，許多市民因為擔心名額有限，怕先買了機器卻領不到補助，還變成「自費幫市府做環保」，才會在開放首日一窩蜂上線搶登記。周永鴻痛批，市府辦「台中購物節」豪擲3.6億預算毫不手軟，面對攸關城市永續、迫在眉睫的廚餘減量政策，卻把區區5千萬、1萬台的名額當成給市民的「大恩大德」，想把廚餘處理責任全盤外包給市民，完全是倒果為因。

市議員陳雅惠也說，台中市政府推出家用廚餘機補助政策，每戶最高補助 5000 元，卻因機型說明不清、宣傳不足，造成民眾誤解，引發不少民眾陳情質疑「為何粉碎型不能補助」。經查市府公告內容，補助僅限生物分解型、乾燥處理型及混合處理型廚餘機，並明文排除「粉碎型」及「冷藏冷凍型」。其中，粉碎型係安裝於流理台排水管，將廚餘破碎後直接排放至下水道，市府考量油脂與碎屑恐造成管線阻塞，因此不予補助。經發局公用事業科長王肇強也說明，包含南投、雲林、屏東及台中等有辦理補助的縣市，皆未補助此類機型。

陳雅惠指出，多數民眾詢問的「粉碎型」，與市府實際補助的廚餘機並非同一類型。補助機種是將廚餘經乾燥或分解後，作為乾垃圾或肥料處理，與直接排入下水道的廚下粉碎機完全不同。相關規定雖寫在申請辦法中，但未在政策宣傳初期清楚說明，才是引發誤會的根本原因。

