台中廚餘機補助一開放就當機 議員轟：環保變拚手速

台中市政府推動「家用廚餘機補助計畫」，2日上午10時於「台中通」APP正式開放申請。首日即湧入數千人搶登記，導致系統崩潰癱瘓。不少市民怨聲載道，地方議員更重砲轟擊市府配套不足、名額過少，質疑這場「廚餘機之亂」讓美意大打折扣，要求市府緊急增撥預算救火。

根據經發局統計，補助開放瞬間湧入最高5000人同時在線，造成申請頁面一度斷線或讀取緩慢。民間通路也感受到這股「補助熱潮」，知名家電業者「小蔡電器」透露，元旦上午營業前兩小時便有民眾在門口守候排隊，當日入店人數飆破300人，成交274件。

未料元旦假期後上班首日開放線上申請，系統就癱瘓，市議員黃守達痛批，盧秀燕市府雖高調宣布補助，但顯然低估市民需求，連基本的系統壓力測試都沒做好，導致「線上申請變線上當機」。

黃守達更指出，台中市現有超過100萬家戶，但補助名額僅區區1萬份，名額與需求的巨大落差，才是導致市民被迫「搶機、搶登記」的根本原因。他呼籲市府應檢討預算分配，適度擴大名額，別讓環保政策變成全民「拚手速」的博弈。

市議員陳雅惠則接獲民眾陳情指出，市府文宣一味強調補助金，卻未在醒目處標記限制條件。許多民眾購買後才發現「廚下粉碎型」不在補助之列，引發「購機退貨」糾紛。陳雅惠要求市府應加強資訊揭露，避免環保政策淪為民眾「看得到、用不到」的畫餅。

經發局公用事業科長王肇強則對此澄清，因「廚下粉碎型」會將碎屑排入下水道，易造成油脂堵塞管道，因此全台辦理補助的縣市均統一排除該機型。經發局長張峯源回應，數發局已於中午前完成網路資源調配，目前申請系統已恢復順暢。他強調，此次計畫編列5000萬元經費，每台最高補助5000元，規模已是全國之冠。

