台中廚餘湖失守？餿水外溢恐入烏溪 王婉諭痛批市府失能

民眾黨台中市議員江和樹先前赴霧峰區垃圾廚餘掩埋場關心，現場直擊廚餘露天堆置，上空有不少鳥兒盤旋，質疑鳥兒若食用後，飛去其他養豬場排泄，恐導致病毒傳播。（圖／江和樹提供）

台中市因應非洲豬瘟禁令，自10月22日起禁止廚餘餵豬，每日200噸廚餘改以掩埋方式處理，造成廚餘堆積問題。近日霧峰區「廚餘湖」現場疑似出現滲流與外溢情形，引發各界關注。時代力量黨主席王婉諭與台中黨部執行長鄒明諺實地勘查後公開空拍畫面，痛批市府怠忽職守，嚴重威脅民眾飲用水與農業灌溉安全。

台中霧峰掩埋場出現大量廚餘堆積，被民代批評形成「廚餘湖」。（圖／鄒明諺提供）

根據《東森新聞》報導，王婉諭指出，台中市政府將生、熟廚餘未經分類全數傾倒至霧峰舊掩埋場，初期甚至未覆土覆蓋，現場氣味四散如同垃圾山。雖然在輿論壓力下市府已緊急封場並加覆土，但根據最新空拍顯示，場區周邊已有明顯滲流與溢出痕跡，且場址距離烏溪與阿罩霧圳僅數十公尺，環境風險高度警訊。

廣告 廣告

王婉諭強調，烏溪與阿罩霧圳為霧峰區農作與民生用水主要水源，掩埋場若發生滲流，可能造成地下水與河川污染。霧峰掩埋場使用逾20年，底部防水布是否老化失效令人擔憂，「廚餘湖」中的有機液體與焚化底渣水混流，更增添污染風險。

「請問台中市政府，台中人連喝乾淨的水都做不到嗎？」王婉諭痛批，這次非洲豬瘟事件從防疫到環境處理全線失守，市府對獸醫人力、死亡豬隻數量、廚餘處理全無掌握，反映的不是個別疏失，而是行政制度性失能。

空拍畫面顯示廚餘覆土不完全，周邊出現滲流與污水外溢情形，引發環境污染疑慮。（圖／翻攝自江肇國臉書）

另外，江肇國稍早臉書公布空拍畫面，指出霧峰掩埋場內堆積大量廚餘與白色太空包，並指這些太空包為文山焚化爐產生的焚化底渣，底渣水與餿水混流外洩，直接威脅鄰近的烏溪與阿罩霧圳。他批評市府未依中央規範使用防水布鋪設防護，導致污染疑慮加劇，「這些餿水滲入土壤與水源，是市民最擔心的事情！」

對於議員與民代的指控，台中市副市長鄭照新今（31日）回應指出，霧峰掩埋場底部原已設置不透水層，現場所見積水屬過去雨水沉積所致，並非廚餘滲漏。但此說法並未獲得外界信服，鄒明諺直指「若真如所言，為何現場仍持續滲流？」

目前台中市原開放12處掩埋場臨時接納廚餘，因擔憂環境與衛生問題，霧峰、西屯、太平等9處已停用，僅剩文山、沙鹿、后里3處持續運作。多位市議員呼籲市府應立即盤點設施防水功能、公布環評結果，並提出替代方案以穩定處理廚餘與防堵污染擴散。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子娶粿粿機率多高？一票人答案相同 他「這舉動」說明一切

粿粿遭控婚內出軌 律師嘆「最輸的人是他」：王子選擇保護了自己

王子不倫戀粿粿翻車！天后闆妹洩「那群還有一對沒爆」萬人置板凳吃瓜