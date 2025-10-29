「台中廚餘谷」爆非洲豬瘟風險！獸醫師公會：野豬吃到 台灣清零不可能

政治中心／林奇樺報導

台中市爆發全台首例非洲豬瘟，廚餘處理作為也是這次的關注焦點。但現在民眾黨台中市議員江和樹27日在社群揭露霧峰廚餘掩埋場驚人「廚餘谷」，也引發外界討論。對此，獸醫師公會全聯會理事長譚大倫則在三立談話節目《新台灣加油》中指出，倘若真有野豬也因為食用這些未經高溫蒸煮的廚餘染上非洲豬瘟，台灣想「清零」恐怕就無可能了。

獸醫師公會全聯會理事長譚大倫表示，台中這起非洲豬瘟感染案例，最初感染來源極可能與廚餘有關。他指出，廚餘與水源是非洲豬瘟傳播的重要關口，若這些倒在戶外掩埋場的廚餘被野豬吃下後，疫情將難以根除。

譚大倫說，非洲豬瘟病毒極為頑強，在有機物中可存活約一百天，例如食物或血液中都能長時間存在；若是在冷凍豬肉裡，病毒更可存活達一千天。他警告，一旦病毒經由廚餘傳入野豬族群，就可能造成永久性的傳播源，導致疫情無法「清零」。以日本為例，當地豬瘟疫情至今未能完全根除，正是因為病毒進入野豬體內，使防疫陷入長期困境。

他強調，防堵非洲豬瘟的關鍵在於高溫與徹底清消。病毒怕熱，因此案場若發生感染，必須進行多次清潔與消毒，包括使用火烤與化學清潔劑重複處理，確保環境無病毒殘留。譚大倫指出，防檢署每年都會針對此類程序進行演練，若未達標準便無法確定現場安全。他也批評，從曝光的現場照片可見，部分廚餘掩埋區仍有木頭與雜物堆放，顯示環境管理不符防疫規範，「那樣的案場完全不合格」。

