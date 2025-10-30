論壇中心/綜合報導

非洲豬瘟疫情持續延燒，台中市廚餘車的廚餘桶沒有加蓋、沿路潑灑惹議，今(30)日台中市議會質詢，議員追問「要不要加蓋？」，台中市環保局長陳宏益竟說要「發函請示中央」。讓民進黨市議員卓冠廷不禁直呼，「這種事都要請示中央，台中市解散算了」！台中廚餘桶「沒加蓋」，鳥類若接觸到非洲豬瘟病毒、就可能四處傳染，造成疫情擴散。

而霧峰掩埋場廚餘「覆土」是否符合規定，台中市長環保局長陳宏益在不敵議員逼問下，坦言「之前沒有、因為第一時間車一直進來沒辦法」。卓冠廷在《台灣向前行》節目指出，現在各縣市都是受盧秀燕所害，憑什麼新北市、桃園市要編預算替盧秀燕擦爛攤子，所以他具體提案，幫所有受影響的新北豬農、豬商打集體訴訟，告台中市團隊。

卓冠廷進一步指出，中央要求「50公分廚餘覆土30公分」，是為了不讓野生動物接觸，變成傳染媒介，但環保局長至今才肯承認沒有照規定實施，倘若過程中已經傳染出去，「誰要負責」？卓冠廷強調，各縣市本來都沒有豬瘟的可能性，卻因盧秀燕領軍的台中管制欠佳，才進而導致全台豬農、豬商的受到影響。

原文出處：向前行(影)／台中廚餘車加蓋「要問中央」 卓冠廷：盧市府解散好了！

