台中廚餘車加蓋「要問中央」 卓冠廷：盧市府解散好了！
論壇中心/綜合報導
非洲豬瘟疫情持續延燒，台中市廚餘車的廚餘桶沒有加蓋、沿路潑灑惹議，今(30)日台中市議會質詢，議員追問「要不要加蓋？」，台中市環保局長陳宏益竟說要「發函請示中央」。讓民進黨市議員卓冠廷不禁直呼，「這種事都要請示中央，台中市解散算了」！台中廚餘桶「沒加蓋」，鳥類若接觸到非洲豬瘟病毒、就可能四處傳染，造成疫情擴散。
而霧峰掩埋場廚餘「覆土」是否符合規定，台中市長環保局長陳宏益在不敵議員逼問下，坦言「之前沒有、因為第一時間車一直進來沒辦法」。卓冠廷在《台灣向前行》節目指出，現在各縣市都是受盧秀燕所害，憑什麼新北市、桃園市要編預算替盧秀燕擦爛攤子，所以他具體提案，幫所有受影響的新北豬農、豬商打集體訴訟，告台中市團隊。
卓冠廷進一步指出，中央要求「50公分廚餘覆土30公分」，是為了不讓野生動物接觸，變成傳染媒介，但環保局長至今才肯承認沒有照規定實施，倘若過程中已經傳染出去，「誰要負責」？卓冠廷強調，各縣市本來都沒有豬瘟的可能性，卻因盧秀燕領軍的台中管制欠佳，才進而導致全台豬農、豬商的受到影響。
原文出處：向前行(影)／台中廚餘車加蓋「要問中央」 卓冠廷：盧市府解散好了！
野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！
盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！
極端氣候成「新常態」 賴清德拚明年發布2050年循環經濟路徑圖
