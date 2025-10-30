台中廚餘車沒加蓋「沿路狂灑」 警方出手了！最高開罰1.8萬元

有網友拍到台中廚餘車駕駛運送時沒加蓋，廚餘一路噴灑。翻攝自Threads@pyw__mi



台中爆發非洲豬瘟疫情，全國自本月22日起實施豬隻禁運、禁宰與禁止廚餘養豬，行政院長卓榮泰26日再宣布延長禁令10天。然而台中市卻傳出廚餘清運疏失，一輛廚餘回收車在南屯區行駛時，未將桶蓋密封，導致廚餘沿途灑落，警方獲報後將開罰。

有民眾26日晚間在社群平台Threads貼文指出，一輛廚餘回收車行經南屯區忠勇路往文山掩埋場方向，車上廚餘桶未加蓋，行進間邊開邊噴濺，臭味四溢，讓路過民眾直呼「太噁心」。貼文曝光後迅速引發熱議，不少網友憂心這樣的疏失恐在防疫期間造成額外感染風險。

台中市警察第四分局接獲通報後，調閱沿線監視器確認由吳姓男子駕駛的廚餘車確實存在「未密封加蓋載運廢棄物」的行為。環保局隨即派員會同警方稽查，依《廢棄物清理法》第12條開立告發，罰鍰可達6000元。警方則依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項第2款，針對行車裝載物未加覆行為開罰，最高可處1萬8000元罰鍰。

台中市議會今天質詢警消環衛業務，環保局長陳宏益對此表示，已要求業者全面檢討並改善操作程序，未來將強制要求所有廚餘清運車「加蓋密封」並減速行駛，以防廚餘飛濺污染環境。

民進黨議員陳淑華還指出，根據環境部資料，截至27日台中37家廚餘養豬場僅完成2家稽查，且部分業者自8月至今未上傳蒸煮廚餘照片，質疑防疫監管鬆散。陳宏益回應，目前市府已開出15張罰單，並將未上傳蒸煮紀錄者列為重點稽查對象，若查獲未依規定蒸煮廚餘，將依《廢棄物清理法》處1200元至300萬元罰鍰。

