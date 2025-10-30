台中廚餘車駕駛慘了！桶身竟未加蓋「沿路狂灑」 警方出手開罰

即時中心／黃于庭報導

台中梧棲爆發非洲豬瘟，全國豬隻從22日起禁運、禁宰5天，且暫停廚餘養豬，行政院長卓榮泰26日宣布，為了從嚴防疫，因此禁令延長再10天，全台各縣市均嚴陣以待。然而，近日卻有民眾直擊，台中1輛廚餘回收車行駛途中未覆蓋桶蓋，導致廚餘疑似「邊開邊灑」。對此，警方獲報後隨即展開調查，並聯手環保局開罰該駕駛。

非洲豬瘟爆發後，全國上下齊心防疫，防堵疫情擴散。不過，昨日有民眾於社群平台Thread發文，只見有台廚餘車行駛於南屯區忠勇路，欲前往文山掩埋場，車上廚餘桶卻未加蓋，導致廚餘「邊開邊噴濺」，讓該民眾不禁喊噁。畫面曝光後，也引發網友熱議。

對此，台中市政府警察局第四分局指出，經調閱沿線監視錄影畫面，確認該輛由吳姓男子駕駛之廚餘回收車，確有載運未加蓋廚餘行經道路之情。環保局派員會同警方到場釐清後，環保局依廢棄物清理法第12條規定，針對「載運廢棄物未妥為密封加蓋」部分予以告發。

此外，警方就其行駛時裝載內容物未依規定加覆之違規行為，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款製單舉發，依法可處新臺幣3,000元以上、18,000元以下罰鍰，以維行車安全並兼顧環境整潔。

警方呼籲，清運業者及駕駛人應確實落實相關規範，行車途中若裝載廚餘、砂石或其他廢棄物未妥善覆蓋，不僅影響環境衛生，更可能造成道路滑溼、異味逸散或危害用路人安全。警方將持續配合環保單位，加強清運車輛稽查與宣導，防杜類似事件再度發生，共同維護市容環境與道路安全。





