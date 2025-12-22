台中廟會涉討債爆衝突 警掌握9人通知到案釐清

（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中市梧棲區21日晚間發生廟會衝突，許姓男子、陳姓男子前往廟會欲向劉姓男子討債，其他人誤以為2人來鬧場，雙方口角爭執並爆發衝突。警方掌握涉案9人，陸續通知到案釐清。

台中市清水警分局今天透過文字稿表示，21日晚間梧棲區一場廟會活動，26歲許姓男子與19歲陳姓男子前往廟會現場，向參與廟會活動的31歲劉姓男子索討新台幣5萬元債務。

其他參與活動人員見狀，誤以為許、陳2男來鬧場，雙方爆發口角進而衍生肢體衝突，清水警分局獲報派員趕至現場排除紛爭，許、陳男因衝突時被壓制在地，手腳擦挫傷。

警方表示，目前已掌握相關涉案人員計有9人，陸續通知到案說明以釐清案情，將擴大追查其他涉案人身分，查緝到案，依法偵辦。（編輯：李淑華）1141222