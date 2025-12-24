台中廟會激戰肉搏片流出！阿志頭「超粗1條」掉出

社會中心／綜合報導

12月21日晚間，台中梧棲夜市附近舉行廟會活動，現場爆發激烈衝突。一群頭頂標準阿志頭髮型的男子，當街肉搏、互毆亂鬥的場面全被錄下；而雙方爆發衝突期間，還發生市值百萬金項鍊噴裝、遭人撿走的插曲，關鍵畫面流出引發網友熱議。

臉書粉專《宗教爆報》日前就轉貼多則網友投稿，其中一段影片畫面可見，一群身穿黑衣、白衣、紅衣的年輕男子聚集在現場，一撥人當街上演追逐戲碼、直接追出畫面。鏡頭一轉，錄下另一撥人圍成一團，有人奮力抬腳狠踹、還有人振臂揮拳，整群人一度扭打在一起。現場一片混亂、叫囂互嗆聲浪此起彼伏，直到警方到場介入，才將雙方勉強隔開。粉專《宗教爆報》小編上傳影片還不忘調侃寫下：「精緻89猴仔的廟會日常，動作一致、髮型同款，全部學歷湊不到一張高中畢業證書」。

而互毆現場還疑似爆發昂貴金項鍊遺失的意外插曲。臉書粉專《宗教爆報》一度上傳影片指出，一位高個黑衣男脖子上原本佩戴一條重約十兩的金項鏈；豈料，超粗黃金項鍊竟在互毆拉扯間，噴裝落地。臉書粉專《宗教爆報》的小編隨後還好心上傳「緝凶影片」，並以慢速回放關鍵畫面，同時還寫下：「白衣外套猴，請盡速歸還」。

台中梧棲夜市附近12月21日晚間舉行廟會活動，現場爆發激烈衝突。（圖／翻攝自臉書粉專@宗教爆報）





不過，臉書粉專《宗教爆報》事後已將該畫面下架。據《中時新聞網》報導，遺失項鍊者一度在網路上發布訊息尋找遺失物。若依台灣銀行12月24日公告的黃金牌價，黃金1台兩約17萬元，試算這條重約10兩的金項鍊市價，上看約新台幣170萬餘元。

根據了解，互毆場面疑因債務糾紛而引發。據台中市清水警分局說法，21日晚間梧棲區一場廟會活動期間，26歲許男與19歲陳男為向31歲劉男追討新台幣5萬元的欠款，前往廟會現場。現場聚集大量人群，雙方爆發口角進而衍生肢體衝突。





