台中廟會鬥毆噴裝備！173萬金項鍊遭撿走 警依侵占罪送辦

台中梧棲區一場廟會活動21日晚間爆發聚眾鬥毆事件，一條重達十兩、市價高達173萬元的金項鍊在衝突中掉落，遭人趁亂撿走，引發網路熱議，所幸項鍊已物歸原主。警方在15小時內火速查獲8名涉案人，其中包含撿走金項鍊的男子，全案依聚眾鬥毆罪及侵占遺失物罪移送偵辦。

28歲許姓男子為向31歲劉姓男子追討5萬元債務，找來19歲陳姓友人一同前往廟會現場。陳男抵達廟宇前方廣場後，見到大量人群聚集頓時感到畏懼，隨即轉身離去。許男則遭數名身穿黑色、白色及紅色上衣的男子聯手壓制，持續遭受踢踹攻擊，最終倒臥在地，其他活動人員誤以為許、陳二人來找碴，雙方因此爆發口角進而演變成大亂鬥。

衝突過程中，一名穿黑衣參與圍毆的男子身上突然掉落一條金項鍊。臉書粉專《宗教爆報》於23日晚間發布影片顯示，身後一名穿白衣的男子眼明手快衝上前撿走項鍊，接著將項鍊藏入口袋裝作若無其事地離開現場。該社團管理者以慢動作播放整個畫面並放大相關細節，發文表示「白衣外套猴，請盡速歸還」。

失主事後發現項鍊不見，因掉落的金項鍊重達10兩而急得發文協尋，遍尋不著甚至一度在網路上發布訊息尋找，但始終沒有下落。根據最新金價，10兩金項鍊換算約173萬新台幣，十分貴重。

警方表示，本案發生第一時間在場員警就已上前制止並請求警力支援，後續成立專案小組追查，將8名涉案人全數查緝到案。針對被害人遺失金項鍊部分，拾獲人已被查緝到案並主動交出金項鍊，目前項鍊已物歸原主，但因拾獲人並未第一時間將項鍊送往派出所，因此被依侵占遺失物罪嫌併同移送。

《宗教爆報》最新發文指出， 遺失的黃金項鍊 最終物歸原主。（圖/翻攝自《 宗教爆報 》臉書）

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言「以後大家知道了去參加陣頭不要帶金項鍊出門」、「被打到噴十兩項鏈不划算欸」、「通常抓到人，黃金早就處理完畢了，錢也花完了」、「那條好粗」、「看戲賺到一條金鍊」、「那條項鍊這麼大條，都是沙金」。

警方呼籲民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，對於不法分子都將積極查緝到案依法究辦以維護市民安全。另外提醒民眾拾獲遺失物應盡速交由警察機關，以免觸法。

