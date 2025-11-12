台中廣三SOGO歡慶30週年 邀全民共享甜蜜時光 精彩表演輪番登場
（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 邁入第30個年頭的廣三SOGO百貨，11日舉辦盛大的「30週年生日慶典」，邀請消費者一同見證這個具里程碑意義的時刻。現場不僅準備長2公尺、高近1米的超大型生日蛋糕，邀千人共享甜蜜慶生，更推出多項限定活動與驚喜好禮，感謝顧客一路以來的支持與相伴。
慶生當天，只要持廣三SOGO APP並完成註冊，即可兌換『100元電子商品禮券』限量200名，數量有限、送完為止。當天更邀請愛迪生幼兒園帶來超萌太鼓表演，以童趣節奏祝賀廣三SOGO 30歲生日快樂；同時，還有氣勢磅礴的儀隊演出，結合甩槍、舞劍等精彩動作，為慶典注入滿滿的感動與震撼。
全民普發萬元入袋不夠爽！天天5%回饋你，11月12日~19日持廣三SOGOAPP當日消費 單筆滿3,000送300點、單筆滿5,000送600點 (星期一~五每日各限量100份/星期六.日每日各限量300份)，讓消費者在歡慶之餘也能盡享購物樂趣。
此外，為迎接即將到來的聖誕佳節，廣三SOGO特別搶先曝光「極光聖誕樹」，以夢幻光影打造冬日氛圍，整體樹高7米X4.5米的大型裝置藝術，將在聖誕前夕浪漫登場。而在美食新亮點方面，超人氣甜點品牌「DAN DAN蛋塔」也於本館B1樓甜蜜登場，香氣四溢、酥脆濃郁的口感，勢必成為饕客新寵。
廣三SOGO誠摯邀請所有顧客、會員與在地民眾，歡迎蒞臨共襄盛舉，一同為廣三SOGO的30歲生日送上最熱烈的祝福，並開啟下一個嶄新的幸福篇章。
其他人也在看
廣三SOGO歡慶30周年邀民眾同慶 搶先曝光「極光聖誕樹」＋人氣品牌「DAN DAN蛋塔」登場
今年邁入第30個年頭的廣三SOGO百貨，今（11）日上午舉辦盛大的「30周年生日慶典」，現場準備長2公尺、高近1米的巨無霸生日蛋糕，由董事長原島榮一與店長尤榮川共同切下生日慶蛋糕，與現場數百位民眾一起分享喜悅，共同見證這個具里程碑意義的高光時刻；更推出多項限定活動與驚喜好禮，感謝顧客一路以來的支持與相伴。中時財經即時 ・ 1 天前
餐飲業搶普發商機 Buffet半價.抽萬元券優惠連發
財經中心／陳致帆、李奇 台北報導普發一萬首批入帳，不少餐飲業者也趁勢加碼衝業績！有業者推出消費滿2000元，抽萬元抵用金，另外五星級飯店Buffet雙人同行，第二人只要111元，相當半價優惠，也有飯店熱門餐券放大3000元折抵消費，各家業者拚優惠搶攻這波普發商機。蒜頭辣椒辛香料下鍋爆香，加入南洋咖喱，和鮮甜飽滿的扁蟹拌炒。另一道，加入乾燒醬，拌炒藍鑽蝦，酒釀提香，還有炙燒握壽司和切片牛排，吃到飽餐廳搶攻普發商機，消費滿兩千就能抽萬元抵用金。民眾：「我相信我應該有那個福氣可以抽到」。民眾：「(活動)我真的不知道，(你覺得這活動很好嗎)很好啊刺激經濟，我的(普發)自動入帳 趕快過來吃飯」。雙人同行第二位，只要111元，再加一成。（圖／民視新聞）漢來美食協理 鍾昀燕：「我們也希望藉由，這樣的一個促銷活動，跟抽獎活動可以把這個商機，除了大家出國去玩之外，也可以把它多留在我們的餐廳裡面」。殼色鮮豔的花蟹、肥美淡菜，還有紅通通的蝦子，超澎湃。台北萬豪花園廚房同樣推出普發優惠，雙人同行第二位，只要111元，再加一成，原價1408元，優惠後平均一人只要766元，半價就能吃到飽。台北萬豪酒店行銷公關經理 孫儀恬：「專案推出已經造成搶訂，活動期間的訂位已經近全滿，那目前的話預計，可以帶動兩至三成的業績」。10張1萬元，如今現金放大可折抵1萬3千元。（圖／民視新聞）炙燒過的片皮鴨切片後，一片片包進餅皮，萬麗酒店推出餐券優惠，10張1萬元，如今現金放大可折抵1萬3千元的餐飲消費。萬麗酒店行銷協理 喻芝珊：「相當於是七七折的一個優惠，那也希望能夠帶動目前的一個商機，那也預計可以帶動業績一到兩成左右」。除了漢來、萬豪、萬麗，五星級飯店"喜來登"也加入戰局！"十二廚"8人吃Buffet只要1萬元，泰式餐廳也推萬元桌菜。業者拚優惠，就是要把普發一萬商機留在台灣。原文出處：餐飲業搶普發商機 Buffet半價、抽萬元券優惠連發 更多民視新聞報導17年前「太愛了」勒斃姐弟戀女友！桃園男出獄再殺前任 重演情殺惡夢普發1萬「2類人」先入帳！「領嘸錢」情形曝光三箭齊發!普發萬元+補助 SYM車行再推優惠衝買氣民視財經網影音 ・ 14 小時前
「幸福島嶼」融合市集、音樂與多元體驗 打造農業新時代生活節
【記者 劉春生／雲林 報導】邁入第4屆的「幸福島嶼」活動，今年以「We are…」主題全新登場，延續推廣有機友台灣好報 ・ 14 小時前
宜蘭五結淹水變汪洋！ 護理師「機車搭膠筏」趕赴救人
宜蘭縣 / 綜合報導 在共伴效應下，宜蘭成為重災區，尤其是五結鄉這裡，光是11日整天，累積降雨量超過400毫米，也釀成水淹整夜的災情，民眾一早出門，真的是險象環生；而住在利澤村的一名護理師準備上班，她的摩拖車得搭上膠筏，像是過河一樣才能出門，相當克難！ 一名女子坐在機車上，但仔細看看她的下方，是用木板跟空桶，簡單拼湊成的小型簡易膠筏，原來她是一名護理師，因為值班趕著要去醫院，但宜蘭五結多地積水成災，像她住在利澤村的利澤路，根本無法通行，於是她的父親，幫忙牽引推動膠筏前進，整個場面就像是臨時渡河一樣，有點險象環生。護理師父親林先生說：「早上水淹滿了，她來不及去上班，她趕著去上班。」好不容易克服困難，牽著摩托車涉水而過，林姓護理師趕緊，拿起手機跟醫院回報，能夠順利到班。在宜蘭縣五結鄉，五十二甲濕地大淹水，因為共伴效應帶來的強降雨，導致宜蘭地區雨量爆表，根據氣象署監測，光是五結鄉在11日的降雨量，就超過400毫米，地處低窪的宜蘭五結鄉，可說是暴雨的淹水熱區，而林姓護理師，在家人的幫助下，風雨無阻前往醫院值勤救人，這敬業態度傳為佳話。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
廣三SOGO歡慶30週年 邀千人共享巨型蛋糕
[NOWnews今日新聞]台中市廣三SOGO百貨迎來30週年，今（11）日舉辦盛大生日慶典，邀請消費者一同歡慶。現場並準備長達2公尺的巨型蛋糕，由董事長原島榮一與店長尤榮川共同切下，與數百民眾一起分享...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
獨！冬山鄉直擊「泡水用餐」 原是村長忙救災將就吃飯
宜蘭冬山鄉昨(11)日晚間因為暴雨淹水，水深一度到成年人的小腿，有民眾拍下，父母雙腳泡在水裡吃飯，網友驚呼實在太淡定了！華視新聞獨家帶您來看背後的暖心故事，原來吃飯的男子，是冬山村村長林松輝，他一發現...華視 ・ 14 小時前
共伴雨彈炸後 蘇澳街頭滿目瘡痍 居民忙清理家園
生活中心／孟嘉美 談駿豪 宜蘭報導宜蘭蘇澳鎮昨晚被豪雨轟炸，但水退去後，變得滿目瘡痍，屋內、街道都是黃色泥濘，一大早居民們忙著清理家園，而15年前，蘇澳鎮也因為梅姬颱風大淹水，有民眾已經將家裡墊高，但這次還是被淹。另外，還有一間汽車美容場，生財工具全泡湯，甚至有才跑24公里的新機車，整個泡水報廢，初估財損三四十萬，老闆心在淌血。屋內裡裡外外，都佈滿厚厚泥沙，街道上也變成"泥濘大街"，一夕之間，蘇澳鎮整個變了樣，但水退了，才是真正大難題。住戶實在心好累，因為15年前，梅姬颱風也為蘇澳鎮帶來嚴重水災，居民們已經好不容易將家裡墊高，但這次水來的又急又快，還是被淹，客廳茶几直接被大水沖到廚房。共伴雨彈炸後 蘇澳街頭滿目瘡痍 居民忙清理家園。（圖／民視新聞）蘇澳鎮市區，街道上不僅都是泥濘，也堆了滿滿的家具、電器，通通被水泡壞了，慘兮兮的不只住戶，一間汽車美容廠，生財工具全泡湯，甚至有才跑24公里的新機車，整個泡水報廢，初估財損有三四十萬，老闆心在淌血。共伴雨彈炸後 蘇澳街頭滿目瘡痍 居民忙清理家園。（圖／民視新聞）天災過後，要將黃色泥濘家園恢復原樣，還有一段路要走。原文出處：雨彈炸後 蘇澳街頭滿目瘡痍 居民忙清理家園 更多民視新聞報導吊車大王出手救宜蘭！女婿赴蘇澳、「3寶貝」待命中澎湖往台灣航班「明日復飛」！共計38班次 這3條航線尚有空位蘇澳災情有夠慘！家具、生活用品全淹壞 民進黨宜蘭黨部出手了民視影音 ・ 15 小時前
009804投資台灣前50大公司 可成核心配置
【記者柯安聰台北報導】隨著AI商機持續發酵，市場對「AI泡沫化」的疑慮逐漸升溫。美國S 500指數經周期調整本益比逼近2000年網路泡沫高點，那斯達克「AI七雄」平均本益比逾35倍，但第3季營收增...自立晚報 ・ 9 小時前
泥水灌宜蘭民宅 家具全泡爛 池碧宮停車場慘淹畫面曝
暴雨侵襲宜蘭蘇澳地區，造成嚴重淹水災情！泥水從山上沖刷而下，湧入民宅，淹沒家具、電器及生活用品，水深甚至淹到小腿肚。聖賢路、鎮中原路等多處街道被泥濘覆蓋，居民忙於搬移家具、清理家園，部分地區水位甚至淹到二樓。南方澳池碧宮停車場也遭大量土石沖入，汽車一半車身浸泡在水中。截至12日下午，全縣仍有千戶停電，災情慘重，居民盼家園盡快復原。TVBS新聞網 ・ 8 小時前
NIKE鞋$1,111開搶！雙11一日限定價，結帳再79折，8大必搶、最省買法一次看
全年最低全場結帳再79折,限時24H挑戰賠售極限!專區獨家特談限時$999/$1111均一價鞋款，P6000指定款再加碼限量50點OPEN POINT點數，回饋後一雙只要$1611搶購NIKE指定款，手慢就沒了，趕快揪姊妹們一起來搶。Yahoo好好買 ・ 1 天前
聖誕交換禮物神隊友！$1000 預算買到名牌/限量品，二手競標攻略大公開
當聖誕鐘聲響起，空氣中充滿了節慶氣息時，你的腦中是不是也響起了警報：「交換禮物到底要送什麼？」尤其當預算被限制在 $500 到 $1000 之間時，要送出有創意、有質感，同時又不淪為「地獄禮物」的聖誕禮物，簡直是年度挑戰！傳統賣場的制式商品總是缺乏驚喜感，很難找到高 CP 值禮物。但今年，你可以當聖誕派對上的**「禮物神隊友」！我們將教你如何運用 Yahoo 拍賣的競標模式，將小預算發揮出大價值，用智慧為朋友挑選到高 CP 值的限量品**。Yahoo好好買 ・ 2 天前
6大銀行砍大全聯回饋 卡友3大權益飽受衝擊
明年起多家銀行不再提供大全聯一般消費回饋，卡友權益受影響(圖/全聯 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
辛龍花50元買樂透中1.2億 親曝「選號全靠劉真」：她帶給我福氣
【緯來新聞網】藝人辛龍自愛妻劉真過世後淡出鏡頭5年，11日突現身飛碟電台節目，首次對外分享這段時間以緯來新聞網 ・ 19 小時前
雙11入手3C家電內行人推薦款｜三星演唱會神機省萬元拿回饋 iRobot掃地機器人限時破盤價6,411元再送整箱衛生紙｜揪愛Mei推好物
雙11買什麼？身為最愛精打細算的「揪愛Mei」強力推薦，有換手機、換家電需求的人務必選在雙11下單。因為3C家電相對單價較高，平日廠商價格踩得硬，往往只有雙11品牌才有下折扣、平台送點數、信用卡送回饋，優惠疊加上去後會是年度最便宜的下單時間點。Yahoo 雙11正檔從11/7-11/11，11/12-11/16加碼返場優惠。「揪愛Mei」幫大家物色三星Galaxy S25 Ultra、Vivo X300 Pro演唱會神機，折扣超有感；濕冷冬天必備家電，國際牌熱泵除濕式滾筒洗衣機、日立除濕機也在雙11優惠清單中，現在買最省！Yahoo精選購 ・ 1 天前
《玩具總動員5》預告曝光！全新大反派身分揭曉
《玩具總動員5》預告曝光！全新大反派身分揭曉EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
大樂透開獎了！11/11中獎號碼出爐、大樂透直播、中獎怎麼看、分配方式、如何領一次看？
大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。第114104期開獎重播請見下方。中獎號碼為11、16、42、47、44、24，特別號32。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
普發萬元今入帳！旅遊平台推999元機票開搶 迪士尼樂園買1送1
【記者莊偉祺／台北報導】全民普發現金1萬元今起入帳，旅遊平台搶年底出國商機推優惠，包含今起開搶999元機票可飛日韓泰、999元住國外飯店，還有環球影城、迪士尼樂園門票以及日本行程都有買1送1。壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
不斷更新／高雄風雨變強！新光三越、夢時代越營業至17:30 全台百貨一覽
鳳凰颱風襲台，今(12)日全台11縣市、花蓮3鄉停班停課；夢時代購物中心/統一時代百貨高雄店緊急宣布，今日營業時間至17:30，漢神百貨／漢神巨蛋購物中心也跟進營業至17:30，請民眾注意，《三立新聞網》為您整理全台百貨營業最新公告。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
星巴克買1送1、85℃買2送1！ 雙11咖啡優惠快收
雙11咖啡優惠！星巴克今日推出大杯飲品買1送1，85℃5款大杯指定飲品買2送1，小北百貨今日也有美式/拿鐵買1送1，快揪同事、好友一起享用。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【SOGO週年慶捷報＋第二波週年慶登場】買氣衝高！復興精品增7%、忠孝On／HOKA翻倍熱賣、黃金飆40%、男裝大幅成長！
不過反觀遠東SOGO在預購期與首四日表現亮眼，來客穩定、業績全面開紅盤，讓她直呼「真的安心了！」「這證明消費者仍願意為值得的商品買單，尤其高品質與高價值商品依舊最有吸引力。」精品撐盤、復興館穩居領頭羊遠東SOGO復興館副總經理兼店長許淑賢指出，週年慶自11/6開跑以...styletc ・ 1 天前