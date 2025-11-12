台中廣三SOGO歡慶30週年 邀全民共享甜蜜時光 精彩表演輪番登場

台中廣三SOGO歡慶30週年，邀千人共享甜蜜慶生。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 邁入第30個年頭的廣三SOGO百貨，11日舉辦盛大的「30週年生日慶典」，邀請消費者一同見證這個具里程碑意義的時刻。現場不僅準備長2公尺、高近1米的超大型生日蛋糕，邀千人共享甜蜜慶生，更推出多項限定活動與驚喜好禮，感謝顧客一路以來的支持與相伴。

廣三SOGO歡慶30週年，邀全民共享甜蜜時光，百元禮券限量送、精彩表演輪番登場。（圖/記者廖妙茜翻攝）

慶生當天，只要持廣三SOGO APP並完成註冊，即可兌換『100元電子商品禮券』限量200名，數量有限、送完為止。當天更邀請愛迪生幼兒園帶來超萌太鼓表演，以童趣節奏祝賀廣三SOGO 30歲生日快樂；同時，還有氣勢磅礴的儀隊演出，結合甩槍、舞劍等精彩動作，為慶典注入滿滿的感動與震撼。

超人氣甜點品牌「DAN DAN蛋塔」也於本館B1樓甜蜜登場，勢必成為饕客新寵。（圖/記者廖妙茜翻攝）

全民普發萬元入袋不夠爽！天天5%回饋你，11月12日~19日持廣三SOGOAPP當日消費 單筆滿3,000送300點、單筆滿5,000送600點 (星期一~五每日各限量100份/星期六.日每日各限量300份)，讓消費者在歡慶之餘也能盡享購物樂趣。

此外，為迎接即將到來的聖誕佳節，廣三SOGO特別搶先曝光「極光聖誕樹」，以夢幻光影打造冬日氛圍，整體樹高7米X4.5米的大型裝置藝術，將在聖誕前夕浪漫登場。而在美食新亮點方面，超人氣甜點品牌「DAN DAN蛋塔」也於本館B1樓甜蜜登場，香氣四溢、酥脆濃郁的口感，勢必成為饕客新寵。

廣三SOGO特別搶先曝光「極光聖誕樹」，以夢幻光影打造冬日氛圍，整體樹高7米X4.5米的大型裝置藝術，將在聖誕前夕浪漫登場。（圖/記者廖妙茜翻攝）

廣三SOGO誠摯邀請所有顧客、會員與在地民眾，歡迎蒞臨共襄盛舉，一同為廣三SOGO的30歲生日送上最熱烈的祝福，並開啟下一個嶄新的幸福篇章。