台中廣三SOGO迎馬年 1680元福袋還可抽15萬鑽戒

迎接2026嶄新一年，台中廣三SOGO以滿滿誠意與好運迎賓，推出馬年限定「奔馬迎新 福滿袋」， 2月7日（六）上午10:30 準時開賣福袋憑證，限量 300份，每袋售價 1,680元，主打超高CP值與夢幻大獎，新春開運一次到位。

這次的「奔馬迎新 福滿袋」主打高CP值內容，每組皆含 20吋多功能行李箱，配備海關鎖、飲料杯架、手機支架、避震止滑輪、置物掛鉤與擴充設計，實用度滿分，整組內容物總價值超過 6,800元，讓消費者買福袋也能直接回本。

另外，還有雙重好禮等大家！第一重，好禮「金馬好運到」，每箱皆有機會抽中多項人氣家電與熱銷好物，包括 OGAWA全能溫熱氣壓按摩椅墊、FUJI小姿足美腿機、Tokuyo 3D足摩利足部按摩器、BGYM電動迷你健步機、象印強火力電烤箱等，讓消費者買福袋就能抽福氣；第二重壓軸再加碼夢幻大獎，將抽出 金鈿紅碧璽鑽石戒指，與高島 iVoz Pro AI沙發按摩椅，讓大家新春開運，滿載而歸。

2月7日（六）起，持廣三SOGO百貨APP，到 12F贈品處，扣 60點＋現金1,680元 即可購買福袋憑證１張，大年初一 2月17日（二）領取，當天下午 13:30於1F廣場整隊、14:00開始發放。

配合新春檔期，廣三SOGO百貨也同步推出「神馬玩YEAR！開心過新年」系列活動，2/7（六）至2/8（日）於1F廣場舉辦「勇闖新年大街 納福行動」，集結新春市集與闖關體驗；2/15（日）小年夜登場「紅白娛樂賽！主題FUN聲唱」，炒熱過年氣氛。

大年初一上午10點，還有「舞龍舞獅迎新春」熱鬧開場，初二、初三下午2點，在14F PLAY+互動廣場舉辦「新春骰到六．點數大方送」，初五下午3點則邀請「樂成宮媽祖駕臨」，與民眾一同祈福迎好運。從年前一路鬧到年後，天天都有驚喜。