台中建國市場溫體豬肉恢復販售 擠滿民眾搶買
台中有養豬場爆發非洲豬瘟，全國豬隻禁運禁宰15天，6日中午陸續解封，7日凌晨才屠宰、拍賣，直到昨天下午才能在黃昏市場見到少許的溫體豬肉，許多傳統市場肉攤，今天上午開始販售。許多民眾一早到菜市場買溫體豬肉，台中建國公有市場肉品區一早擠滿民眾，剁肉聲、叫賣聲，此起彼落，買氣十分熱絡。
台中市長盧秀燕今天上午到建國市場視察，關心豬肉供應與價格變化。她表示，零售市場溫體豬肉販售恢復營運，今天有不少攤商備貨量有增加，有業者準備平日一倍以上的存貨，以應需求。
她說，部分攤商反映，因進貨量與顧客需求，供不應求，批發售價略有上升；整體穩定，銷售情況熱絡。
有豬肉攤老闆表示，很高興終於可以正常開工，這幾天禁宰影響不少，但政府有提供補助，多少獲得補貼，共體時艱，大家都在等新鮮的溫體豬肉。
經發局以文字稿補充說明，建國市場肉攤40家攤商全部恢復營業。豬肉攤商目前每頭豬進貨成本相較疫前增加約新台幣800元至1200元之間，五花肉販售予民眾價格則是每斤約160元至180元，市府持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足。
（責任主編：莊儱宇）
