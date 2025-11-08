台中建國市場溫體豬肉恢復販售 民眾搶購熱絡

（中央社記者趙麗妍台中8日電）非洲豬瘟禁宰禁運解封，許多民眾一早到菜市場買溫體豬肉。台中建國公有市場肉品區一早擠滿民眾，剁肉聲、叫賣聲此起彼落，買氣十分熱絡。

台中有養豬場爆發非洲豬瘟，全國豬隻禁運禁宰15天，6日中午陸續解封，7日凌晨才屠宰、拍賣。直到昨天下午才能在黃昏市場見到少許的溫體豬肉，許多傳統市場肉攤今天上午開始販售。

台中市長盧秀燕今天上午也到建國市場視察，關心豬肉供應與價格變化。她表示，零售市場溫體豬肉販售恢復營運，今天有不少攤商備貨量有增加，有業者準備平日1倍以上的存貨以應需求。

她說，部分攤商反映，因進貨量與顧客需求，供不應求，批發售價略有上升；整體穩定，銷售情況熱絡。

有豬肉攤老闆表示，很高興終於可以正常開工，這幾天禁宰影響不少，但政府有提供補助，多少獲得補貼，共體時艱，大家都在等新鮮的溫體豬肉。

經發局以文字稿補充，建國市場肉攤40家攤商全部恢復營業。豬肉攤商目前每頭豬進貨成本相較疫前增加約新台幣800元至1200元之間，五花肉販售予民眾價格則是每斤約160元至180元，市府持續關注市場供應狀況，確保價格穩定、貨源充足。（編輯：黃世雅）1141108