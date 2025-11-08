台中建國市場肉品區 擠滿許多買溫體肉民眾 (圖)

全世界非常知名的信評公司匯率的報告顯示，美國以及它所聯合的盟友國，需要10年的時間才能突破中國大陸所設置的稀土障礙，而美國必須要使用的藥品當中，大約有700種藥品的原料藥，100%依賴中國大陸，其中電動車的電池更是如此，鎵在中國大陸的佔比高達95%，尤其磷酸鋰鐵電池和鈉離子電池都佔比超過90%以上，重點來了，採礦技術不高，但精煉它的技術含量就已經往上增加了。

風向龍鳳配 ・ 12 小時前