台中建國市場肉品區 擠滿許多買溫體肉民眾 (圖)
台中建國市場肉品區，8日一早許多民眾擠在肉攤前選購溫體豬肉。（市府提供）
中央社記者趙麗妍傳真 114年11月8日
其他人也在看
禁宰令解除！台中建國市場豬肉攤買氣爆棚 攤商剁肉剁到手軟
台中建國市場是中台灣最大公有市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天「禁宰、禁運」令，攤商苦等半個月終於等到復市，市場內豬肉攤今天一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，剁肉聲、秤重聲此起彼落，久違的溫體豬香氣再次飄散開來。中央祭出15天豬隻禁運、禁宰令，6日中午全面解禁運輸，7日凌晨零時開放批發屠宰，因國內豬肉需經過自由時報 ・ 13 小時前
台中市長盧秀燕視察傳統市場肉攤 (圖)
台中建國市場肉品區8日一早許多民眾擠在肉攤前選購溫體豬肉，市長盧秀燕（右）視察肉品攤商價格與需求量。中央社 ・ 11 小時前
七旬失智老翁倒臥長庚社區前 龜山警半小時助團圓
龜山區一名年約70歲祈姓老人昨(7)日晚間22時許在長庚醫護社區前人行道倒臥在地，無法清楚說出住家住址，龜山警分局大埔派出所到場時老翁一度無法起身坐好，經警方安撫老翁並確認渠身分便迅速聯繫家屬，不到半小時老翁的弟弟及妹妹就趕到現場將老翁帶回，所幸老翁無大礙。 龜山分局表示，老翁患有輕微失憶症由桃園電子報 ・ 12 小時前
台中建國市場豬肉攤買氣爆棚 業者凌晨備戰 進貨量翻倍
非洲豬瘟15天禁宰、禁運禁令解除，傳統豬肉攤販苦守半個月總算復業，台中市東區建國市場今天一早人聲鼎沸，各攤豬肉攤販買氣「強強滾」，剁肉聲響此起彼落，許多業者凌晨1、2時就到市場備戰，直到接近中午仍未休息，攤販們直說很累但也開心終於開張。中時新聞網 ・ 11 小時前
台中建國市場豬肉買氣爆棚 "買豬肉送肉鬆"促銷排長龍
中部中心/林賢明 台中報導台中建國市場，是全台最大公有零售市場，歷經非洲豬瘟防疫期15天，攤商苦等半個月，終於等到復市，市場內豬肉攤今天（8日）一早就被民眾擠爆，買氣強強滾，市場管委會還辦促銷活動，只要購買豬肉相關製品，就送肉鬆、肉條！民視 ・ 9 小時前
轎車誇張蛇行！ 沿路擦撞防撞桿 再撞對向車
要持續釐清的還有今天凌晨一點多，桃園中豐路發生一起嚴重車禍，轎車沿路蛇行，不但擦撞防撞桿，還跨越雙黃線和對向轎車相撞，目前肇事原因還在調查中。 #轎車#誇張蛇行#撞防撞桿東森新聞影音 ・ 12 小時前
青少年尬車上烘爐地擾人清夢 警攔查逾百輛汽機車開罰20件
為遏止青少年追求速度，私自改裝排氣管製造噪音擾人清夢，新北市中和警分局昨日晚間與環保局聯合執行取締改裝噪音車輛專案勤務。警方分析，本次勤務選定改裝車輛出沒熱點——興南路2段399巷（往烘爐地雙向）擴大臨檢，勤務期間共計攔查上百部汽、機車，舉發各項交通違規達20件，其中非法改裝就佔了9件，總罰鍰金額超自由時報 ・ 12 小時前
疑食物熟度不足女子腹瀉胃痙攣 中市府列案稽查
（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市有民眾在網路發文，他與未婚妻到南屯區一家餐廳用餐，疑因餐點熟度不足，未婚妻隨後出現腹痛、腹瀉症狀，還吐到胃痙攣。台中市衛生局獲報，將前往店家查核，若有違規依法開罰。中央社 ・ 11 小時前
黑鷹飛行員黃俊銘3年搶救45人 (圖)
慈航任務服務對象從未出生的胎兒到老年人，空勤黑鷹飛行員黃俊銘（右1）近3年搶救45人，獲今年行政院搜救有功人員，3日接受行政院長卓榮泰 （右2）表揚。中央社 ・ 12 小時前
中國不只有一個經濟武器！中美稀土戰外下個戰場已經成型？陳鳳馨獨家揭露！【風向龍鳳配】
全世界非常知名的信評公司匯率的報告顯示，美國以及它所聯合的盟友國，需要10年的時間才能突破中國大陸所設置的稀土障礙，而美國必須要使用的藥品當中，大約有700種藥品的原料藥，100%依賴中國大陸，其中電動車的電池更是如此，鎵在中國大陸的佔比高達95%，尤其磷酸鋰鐵電池和鈉離子電池都佔比超過90%以上，重點來了，採礦技術不高，但精煉它的技術含量就已經往上增加了。風向龍鳳配 ・ 12 小時前
護理師為「減輕工作量」謀殺10病患！被判終身監禁
德國法院於週三（11月5日）宣判，一名44歲的前護理師因涉嫌在安寧療護病房中殺害10名病患、並企圖謀殺27人，被判處終身監禁。法院認定，該名男子於2023年至2024年間，在照護重症與臨終病患時，施打過量止痛藥與鎮靜劑，導致多名病患死亡。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
關懷下水道無名英雄 啟善念竹筒匯愛
關懷社會基層勞動者，慈濟柬埔寨聯絡處，和金邊青年聯盟聯合會合作，舉辦一場愛心發放，協助市政府的排水、抽水及汙水處理站，一百多位員工，提供一個月的生活物資，也鼓勵大家，讓愛永續。從倉庫裡，陸續把生活...大愛電視 ・ 1 天前
台東機關性騷案 空軍志航基地通報10件居冠
（中央社記者盧太城台東縣8日電）台東縣內機關性騷擾通報案件，截至10月共通報22件，其中以空軍志航基地10件居冠，女性通報者居多。志航基地表示，「目前發言權已由空軍司令部統一掌握，無權對外說明」。中央社 ・ 12 小時前
駕駛低頭看導航華中橋自撞翻覆 4男2女輕重傷
台北市華中橋今日凌晨發生七人座休閒車自撞分隔島翻覆事件，車內4男2女分受輕重傷送醫。警方初步調查，疑為29歲孫駕駛，因路況不熟，低頭看導航，以致車輛偏離路線肇禍，並無酒駕。至於確實肇禍因警方將再作進一步釐清。警方表示，今（8）日凌晨1時許，孫姓男子駕駛七人座休旅車由新北市往北市方行駛時，當行經華中橋自由時報 ・ 11 小時前
高中與國外學校合作線上教學 累計488校次參與
（中央社記者陳至中台北8日電）教育部推動國內高中與國外學校合作線上教學，拓展學生的國際視野、語言能力及多元文化素養，從110學年度至今，已有488校次參與。中央社 ・ 11 小時前
救護車駕駛超衰！路口被撞還變過失傷害 法官認 「這文件」有錯判無罪
屏東李姓男子擔任民間救護車駕駛，卻於2022年1月間執行任務途中在潮州鎮撞上一輛自小客，檢方在偵辦後依過傷害罪起訴，案經屏東地院審理後，認為李男行駛中無法防範因此判無罪，但檢方不滿上訴，高雄高分院認為李男進入該路口已減速，且車禍鑑定報告與實際情形有出入，仍認為原審無違誤。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
靜脈曲張、足踝傷口潰爛逾10年 鐳射閉合術治癒
彰化縣現年61歲的賴姓男子，10多年前腳踝受傷、潰爛，一直無法醫治癒，日前到員榮醫療體系員榮醫院求診，醫師判定靜脈瓣膜閉鎖不全所致，透過「靜脈曲張鐳射閉合術」一個多月後痊癒。賴男10多年前右足踝因受傷留下傷口，無法癒合，這10年來到中部外科診所求診均無法治癒，以致他洗澡時必須以塑膠袋將整個小腿包起來自由時報 ・ 13 小時前
南部7綠委聯合記者會獨漏她？陳亭妃這樣說
[NOWnews今日新聞]爭取代表民進黨參選台南市長的立委陳亭妃昨（7）日釋出《讓我們的孩子，平安長大》系列形象影片，同一時間，她的競爭對手、綠委林俊憲，也與其他南部綠委同台，引起外界關注。對此，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
瞎！醉男街頭問泰國變性人性別 遭持高跟鞋追打爆鬥毆
台北市夜店林立的信義商圈今天凌晨發生一起街頭鬥毆暴力事件，2名身穿低胸、熱褲，腳踩高跟鞋的泰國變性人，相偕漫步街頭時，突遭酒醉的陳姓男子以英文詢問性別，讓其中1人不滿上前理論，一言不合，乾脆脫下高跟鞋，持鞋追打陳男，陳男不甘示弱，揮拳反擊，也將對方打倒在地，該追打鬧劇，引發許多路過民眾駐足圍觀，甚至自由時報 ・ 12 小時前
墨西哥市長光天化日下遭槍殺 槍手年僅17歲...疑為犯罪集團吸收
墨西哥米卻肯州烏魯阿潘市市長卡洛斯·曼佐（Carlos Manzo）在公共活動中遭槍殺身亡，法醫鑑定證實，在襲擊現場被安全部隊擊斃的17歲少年烏巴爾多（Víctor Manuel Ubaldo）即為行凶者，該案疑與有組織犯罪集團有關。中天新聞網 ・ 11 小時前