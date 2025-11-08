中央社

台中建國市場肉品區 擠滿許多買溫體肉民眾 (圖)

The Central News Agency 中央通訊社

台中建國市場肉品區，8日一早許多民眾擠在肉攤前選購溫體豬肉。（市府提供）

中央社記者趙麗妍傳真 114年11月8日

