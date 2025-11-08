台中建國市場豬肉攤買氣爆棚 業者凌晨備戰 進貨量翻倍
非洲豬瘟15天禁宰、禁運禁令解除，傳統豬肉攤販苦守半個月總算復業，台中市東區建國市場今天一早人聲鼎沸，各攤豬肉攤販買氣「強強滾」，剁肉聲響此起彼落，許多業者凌晨1、2時就到市場備戰，直到接近中午仍未休息，攤販們直說很累但也開心終於開張。
豬隻禁運、禁宰令解除後，昨天開始屠宰，豬隻經過各大肉品市場拍賣、屠宰後，陸續供應到傳統市場，今天台中包括建國市場等傳統市場，都紛紛開始重新營業，販售溫體豬肉。
建國市場內約80家豬肉攤，有47家主打溫體豬肉，防疫期間被迫停業，今天各攤商復業臉上都掛滿笑容，而手邊工作從凌晨起到現在中午時段，從分切豬肉、剁肉到秤重裝袋沒停過。
市場內每家豬肉攤都大排長龍，許多婆婆媽媽表示，家裡冰箱沒存貨就覺得怪怪的；也有阿嬤分享，她平時都會包水餃給幼稚園的孫子吃，但溫體豬跟冷凍肉口感就是有差別，今天特地買了2000多元絞肉回家。
王姓豬肉攤老闆娘表示，她跟兒子今天凌晨1時就到市場備料，昨天平常合作的麵店、餐廳都要大量下訂單，以往叫貨約4、500台斤豬肉，今天至少多進貨一倍，增加到8、900台斤。
李姓豬肉攤業者說，他從凌晨0時踏進市場後，到現在快12小時，雙手雙腳沒停過，以往配合的滷肉飯店家，疫情前平均每一周跟他叫貨一次，因為大家都沒庫存，10多家滷肉飯店家今天一次打來要豬肉，讓他忙翻天。
「很累但很高興」李姓業者表示，他賣豬肉50年，首次遇到這麼嚴重的災情，防疫期間根本無法做生意，雖然有一些攤位補助，但只能稍微補貼家用，能夠重新營業非常高興，希望未來別再有類似疫情。
