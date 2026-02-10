台中建國市場買氣下滑！年輕族群改買超市年菜

建國市場年前直擊，攤商嘆：買氣不如往年。（林弘笙攝）

農曆年前夕，實地走訪台中市建國市場發現，多數攤商反映，整體買氣明顯不如往年；建國市場自治會會長蔡官典坦言，年輕族群多到生鮮超市購買食材，過年也都用調理年菜包，傳統市場經營確實面臨挑戰。

蔬菜攤李老闆表示，去年下半年氣候穩定，蔬菜產量供過於求，菜價相對便宜，但買氣仍不如預期，較往年約少2成；魚販梁老闆指出，白鯧價格約上漲1成，其餘魚類僅小幅上漲約半成，價格跟以往比略降，但買氣僅比平日多1成。

豬肉攤張老闆說，今年買氣增加3成，豬肉價格並無明顯波動；雞肉攤溫老闆則指出，今年雞肉每斤比去年貴約10多元，往年年前可成長3至5成，今年預估能比平日多1至2成已算不錯；火鍋店黃老闆認為，以往年前3周就是旺季，今年直到最後1周才明顯回溫，應該受通膨壓力影響，民眾消費保守。

「今年真的很缺鳥蛋！」水產店洪老闆說，過年期間鳥蛋需求原本就高，但這半年天氣偏冷，產蛋量減少，價格自去年11月由每斤110元上漲至140元；加上供應商須將鳥蛋煮熟才能交貨，流程較為繁瑣，廠商更傾向將生蛋供應給夜市或年貨大街攤販，以降低成本、提高利潤。

採買年菜的吳小姐說，每年都會準備「10菜1湯」，其中獅子頭是母親流傳下來的傳統料理，但她實際採買後感覺部分蔬菜價格仍偏高，可能與近期天氣忽冷忽熱，影響產量有關。

蔡官典坦言，傳統市場面臨消費型態改變，年輕族群多到生鮮超市或網路通路購買食材，過年也普遍選擇用調理年菜包；近年積極協助攤商轉型，包括導入電子支付及爭取補助進行攤鋪位改造，希望吸引年輕族群進入市場消費，在薪資與原物料成本持續上漲下，攤商經營壓力仍不小。

