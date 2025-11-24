台中建案出人命！33歲工人「11樓墜2樓」左臉不見…搶救12小時不治

記者吳泊萱／台中報導

台中發生工人墜樓意外，33歲外籍移工左臉重創，送醫搶救12小時不治。（示意圖／非事故建案／資料照）

台中市南區復興路二段一處工地，昨日（23日）發生工安意外，一名33歲阮姓移工在11樓施工時，不慎從鷹架摔落，從27公尺高空直墜2樓，導致頭部重傷，左臉幾乎不見。警消到場將阮男送醫搶救，但歷經12小時搶命仍宣告不治，全案已報請檢方相驗。經初步調查，阮男為合法移工，勞工局認定營造業者違法，最高將罰30萬元，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

台中市勞工局調查，23日下午2時30分許，阮姓移工在11樓遮斷層進行廢棄物清理作業時，不慎由11樓小天井墜落至2樓，導致左臉嚴重受創，意識不清，被緊急送往台中醫院救治。但阮男因顱骨、肋骨骨折、腦出血、臉部重創，歷經12小時搶救，仍於凌晨2時許，宣告不治。

據了解，阮男是越南籍合法移工，目前全案已報請檢方相驗，並通知家屬，詳細事故發生原因仍有待職安單位調查釐清。目前該建案已遭勒令停工，並依違反職安法開罰3萬至30萬元罰鍰。

