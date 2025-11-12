台中建設局抗「鳳凰」連線各區現場防颱狀況

【記者陳世長台中報導】台中市政府建設局今（12）日上午10時由局長陳大田主持召開「一級開設防颱應變機制-第二次建設局暨所屬新工處、養工處防災應變會議」；隨著颱風「鳳凰」外圍環流影響持續，台中沿海地區風勢明顯增強，陳局長除督導各在建工程加強巡檢與防護作業外，也同步連線各轄區駐點單位，即時掌握防颱整備與現場狀況，嚴防突發事件發生，全面守護市民安全與施工場域穩定。





陳局長表示，雖台中位於外圍環流區，風雨影響相對有限，但海線地區仍發布強風特報黃色燈號，局部陣風達8級以上，除提醒民眾注意行車與外出安全，也指示各在建工程加強防風設施檢查，避免風勢掀起圍籬、模板或施工材料造成危險。建設局持續維持一級高度戒備，並依市長盧秀燕指示全面盤點各區防災資源，包括抽水機、發電機及備援物資配置，確保防汛能量可即時動用。



建設局指出，會議中即時連線各工程隊掌握整備情形，其中包含海線工程隊張淳婷隊長報告：靜宜、弘光周邊台灣大道人行道改善工程已確認排水箱涵及道路側溝排水順暢，現場災修機具及抽水設施均已待命，工務所人員也安排24小時輪班；沙鹿區鹿峰國小周邊人行道改善工程亦同步檢視中山路上下游側溝無阻塞，並與各區公所保持密切聯繫，掌握風災案件情形，目前未發生災害。



此外，針對災修復建工程現場，屯區工程隊潘昱維隊長報告：如太平區赤崁頂、石岡區下坑巷等工區，工程隊皆嚴密監控。



建設局說明，目前車行地下道及公園滯洪池排水狀況均正常，災修廠商也派駐各區待命，並持續觀察颱風動向。針對開挖、裸露地表及高層鋼構等工程，並已責成廠商完成固定、覆蓋與加固作業；先前因丹娜絲颱風造成災損的復健工程，也已完成防颱檢查，以避免損害擴大。



建設局強調，雖然颱風風雨強度預估不大，但因11月生成颱風相當罕見，各單位不可掉以輕心。建設局將持續依天候變化滾動檢討整備措施，全面守護市民安全。也再次提醒，颱風期間請市民減少外出、避免前往山區或河濱活動，並持續關注市府防災訊息，共同落實防颱整備，安全度過「鳳凰」颱風。