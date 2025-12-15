台中建設局獲國家建築金質獎 獲總統賴清德表揚

【記者陳世長台中報導】第27屆「國家建築金質獎」於今年10月公布得獎名單，台中市政府建設局主辦的公共工程表現亮眼，其中「台中市北屯國民運動中心興建統包工程」及「成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場新建工程」雙雙脫穎而出，分別榮獲「規劃設計類／公共工程／建築工程組」及「公共工程類／建築工程／休閒文教學校組」金質獎殊榮，充分展現市府在公共建設在整體規劃、設計品質與工程執行上的卓越成果。兩項工程並於12月11日獲總統賴清德接見表揚，由新建工程處長陳聰仁及養護工程處長白玨瑛代表建設局長陳大田出席，彰顯市府建設成果獲得國家級高度肯定。





建設局長陳大田表示，此次同時榮獲國家建築金質獎並接受總統接見，是對台中市政府建設團隊專業實力與工程品質的最佳肯定，也具體展現市長盧秀燕長期推動「以人為本、友善宜居」施政理念的豐碩成果。市府未來將持續以高標準推動各項公共建設，在工程規劃與執行過程中，全面納入節能、安全、智慧及永續等面向，持續優化城市機能與市民生活品質，並以優質公共建設提升台中整體競爭力與國際能見度。



建設局說明，北屯國民暨兒童運動中心為中部首座設置專業滑冰場的國民運動中心，可提供競速滑冰、花式滑冰及冰球等多元專業運動需求，並結合溫水游泳池、綜合球場與多功能運動空間，同時規劃兒童專屬運動區域，落實全齡運動及專業培育目標，不僅滿足市民日常休閒需求，也兼顧專業運動訓練功能，實現親子同樂、全民參與的多元使用效益。



建設局補充，成功國中整建工程則回應校舍老舊、缺乏大型室內集會空間及周邊停車需求不足等問題，市府爭取中央補助並搭配自籌款，合計投入3億餘元進行整體整建，新建活動中心及公有地下停車場。活動中心內部規劃室內籃球場、羽球及桌球場地，並設有體適能、家政、表演藝術等多元專科教室；地下1樓設置90格汽車停車位，此案也已於12月1日正式啟用，不僅有效紓解周邊停車壓力，也為師生打造更安全、完善且具彈性的學習與活動空間。



建設局進一步表示，市府團隊將持續精進公共工程管理機制，嚴格把關施工安全與工程品質，透過完善的校園建設與運動休閒空間，帶動地方發展，穩健推動台中朝向更宜居、更現代化城市的共同願景邁進。