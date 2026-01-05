台中建設局長長陳大田榮獲公共工程專業獎章

【記者陳世長台中報導】台中市各項公共工程自108年起累計榮獲工程金質獎16件、特別貢獻獎3座、國家卓越建設獎29件及台中市公共工程品質獎24座，各項建設成果屢傳捷報。建設局長陳大田此次獲市府推薦，在全國競爭激烈下，榮獲行政院公共工程委員會頒發「114年公共工程專業獎章」，為全國唯二獲獎者，亦屬公共工程領域最高榮譽，充分展現台中公共工程在品質管理與專業執行上的整體實力，象徵市府公共建設成果獲中央高度肯定。





建設局表示，「公共工程專業獎章」旨在表揚長期投入公共建設、具特殊貢獻或卓越績效者，全國每年原則僅遴選1至3人，競爭相當激烈。陳局長此次獲獎，不僅是對其專業能力與領導表現的高度肯定，也充分反映市府多年來持續精進工程制度、落實品質管理，以及強化跨局處協作所累積的整體成果。



陳局長表示，此次獲獎要特別感謝盧市長的支持與信任，讓建設團隊得以在明確政策方向下，穩健推動各項公共工程；同時也感謝行政院公共工程委員會評審團的專業肯定，使市府長期深耕工程制度與品質管理的努力獲得認可。他也強調，這項榮譽不僅屬於個人，更屬於所有投入公共建設的市府團隊與第一線工程人員。



陳局長進一步說明，自107年底接任建設局長以來，市府從制度面全面提升公共工程品質，持續強化工程講習與教育訓練，培育工程主辦人員的專業素養，並推動道路品質與用路安全的智慧化管理，讓公共工程不僅止於硬體建設，更能貼近市民實際需求，展現城市溫度。



此外，在工程推動過程中，市府亦積極深化國際合作，透過跨國交流引進國際專業經驗，包括以國際競圖方式打造全台首座美術館與圖書館共構建築「台中綠美圖」，以及由日本建築師隈研吾與國內團隊共同規劃的「台中巨蛋」，皆成為台中公共工程邁向國際的重要指標，提升城市整體形象與能見度。



建設局表示，公共工程委員會日前公布第25屆公共工程金質獎，市府建設團隊以「東勢埤豐橋改建工程」兼顧防災韌性與使用安全，強化通洪能力及橋梁結構穩定，並同步納入景觀、生態及施工期間交通維持等考量，具體展現以人為本的工程精神榮獲「優等」佳績。