台中建設局長陳大田視察全國首座獨角仙生態公園
【記者陳世長台中報導】東勢區「獨角仙生態公園」打造全國首座以獨角仙為主題的特色遊戲場，結合生態撫育、主題遊具與共融設計，成為山城地區指標性建設。在市府建設團隊積極推動下，工程整體進度已突破8成，大型遮陽棚及獨角仙造型遊具正持續進行組裝作業，工程正式邁入關鍵階段。
為確保施工品質與工地安全，台中市政府建設局長陳大田（9）日親赴現場視察，指示強化工序銜接與設備安裝細節，並要求加速後續工項，確保工程如期、如質完工。
陳局長表示，獨角仙生態公園延續市長盧秀燕推動「區域均衡發展」與「生態復育」的施政方向，由市府團隊打造兼具安全性與多元性的親子遊憩空間，讓山城地區民眾也能享有優質完善的休憩環境。公園以「獨角仙」為主題，結合其生命週期設計，規劃2大遊戲區、共35種遊戲方式，並融入圍龍屋意象與半月彎造型的遊戲通路，讓孩童在安全環境中盡情探索。園區面積達4,400平方公尺，寬敞空間可提供多樣活動，並設有遮陽設施與戲水區，兼具避暑與休憩功能。
陳局長指出，為呼應客家文化園區特色，園區增設廁所及完善植栽，種植光臘樹吸引獨角仙，也設置生態復育區與林場合作，提供生態教育與觀察機會。整體造價約9,300萬元，未來將配合夜間照明、交通與園區串聯，預計於3月底至4月完工，成為台中山城兼具生態、遊憩與文化特色的重要新景點。
吳振嘉議員表示，感謝盧市長推動獨角仙生態公園，對台中山城地區是一項重大建設，也是結合生態與遊戲的特色公園，未來公園完成後將不僅將成為東豐快速道路沿線的重要休憩據點，也能帶動地方繁榮，此外地方居民與家庭對公園期待已久，未來小朋友都能在此安全遊玩，長輩也能共享天倫之樂，讓公園成為山城社區的新亮點。
建設局說明，「獨角仙生態公園」自去(114)年3月開工以來，主體工程進度穩定推進，期間透過地方說明會廣納居民及家長意見。由於本案受到地方高度關注與期待，市府積極籌措經費，新增友善廁所、遮陽設施及多元遊具等項目，以提升整體使用品質，預計115年3月完工。工程現已正式邁入關鍵階段，施工團隊將特別確保作業安全與施工品質。
建設局表示，完工後的獨角仙生態公園將成為結合自然生態與在地文化的特色主題綠色開放空間。建設團隊將持續秉持「進度掌握、品質為先、安全不懈」的原則，精進後續工項並加速推動工程，期盼打造山城地區最具代表性的綠色休憩新景點。
今日工程視察市議員吳振嘉、市府客家事務委員會主委江俊龍、東勢區長翁培真及在地里鄰長皆親自到場關心。
